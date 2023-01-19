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Küçükçekmece'de metrobüs kazası

İstanbul Küçükçekmece'de metrobüsün yayaya çarptığı kazada, araçtakilerle birlikte 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 00:39
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İstanbuldaki metrobüs kazasında yaralananlar oldu

Küçükçekmece'de metrobüs kazası
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Küçükçekmece ile İBB Sosyal Tesisleri durakları arasında metrobüs yolunda yürüyen yayaya, E.K. yönetimindeki metrobüs çarptı.

Kazada, yayanın yanı sıra ani fren yapan metrobüsteki yolculardan 3'ü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı. (AA)

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