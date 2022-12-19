İstanbul’da toplu taşıma ücretlerinin 2023 yılında ne olacağı merak ediliyor. İETT toplu taşımada öğrenci, öğretmen, tam farklı ücretler ödüyor. Peki, İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar? 2022 İETT ücretleri ne kadar?

2022 İETT, METRO, METROBÜS, TAM VE ÖĞRENCİ KAÇ TL?

2022 İBB TOPLU ULAŞIM ÜCRET TARİFESİ

Nisan ayında yapılan fiyat değişiklikleriyle güncel toplu taşıma ücretleri şöyle:

İstanbul’da 5,48 olan elektronik bilet fiyatı 7,67 liraya,

İlk aktarma 3,92 liradan 5,48 liraya,

Tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya yükseldi.

Sosyal kart abonman ücreti 267 liradan 374 liraya yükseldi.

2,67 lira olan öğrenci indirimli elektronik bilet ücreti 3,74 liraya,

78 lira olan öğrenci abonman ücreti 109 liraya,

3,92 lira olan öğretmen indirimli bilet ücreti 5,49 liraya, arttı.

7 lira olan sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,8 lira,

20 lira olan kısa mesafe 28 lira,

3,75 lira olan minibüs indi bindi ücreti 5,25 lira,

396 lira olan 0-1 km arası okul servis ücreti 554 lira olarak belirlendi.

211 lira olan personel servis ücreti (10 – 17 koltuk kapasiteli taşıt ilk kalkış) 295 lira şeklinde düzenlendi.

2022 İETT ÜCRET TARİFESİ NE KADAR?

Tam akbil 5.48 TL'den 7.67 TL'ye

Öğrenci akbil 2.67 TL'den 3.74 TL’ye

Öğretmen akbil 3.92 TL'den 5.49 TL'ye

Aylık Tam İstanbulkart 430 TL'den 602 TL'ye

Aylık Öğrenci İstanbulkart 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.

2022 METROBÜS ÜCRET TARİFESİ NE KADAR?

Metrobüste durak sayısına ücret en kısa mesafe tam bilet 3.92 TL'den 5.49 TL'ye, en uzun mesafe ücreti de 8.13 TL'den 11.38 TL'ye çıktı. Öğrenci kısa mesafe ücreti 1.73 TL'den 2.42 TL'ye, en uzun mesafe öğrenci bileti 2.67 TL'den 3.74 TL'ye çıktı. Öğretmen ve diğer indirimli kartlarda en uzun mesafe 4.46 TL'den 6.24 TL'ye, en kısa mesafe ise 2.44'den 3.39 liraya yükseldi.

2022 MARMARAY ÜCRET TARİFESİ NE KADAR?

Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 5.48 TL'den 7.67 TL'ye, tam parkur 12.12 TL'den 16.97 TL'ye çıktı. Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 2.67 TL iken 3.74 TL oldu. Tam parkur öğrenci ücreti ise 5.48 TL'den 7.67 TL'ye yükseldi. Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde de 3.92'lik kısa mesafe ücreti 5.49 TL, 8.45 TL'lik tam parkur ücreti 11.83 TL'ye çıkarıldı. 1 geç bilet 23 TL'den 32 TL'ye, 2 geç bilet 35 TL'den 49 TL'ye, 3 geç bilet 67 TL'den 94 TL'ye fırladı.

2022 ŞEHİR HATLARI VAPURLARI ÜCRETİ NE KADAR?

Şehir Hatları vapurlarında da hatlara göre yeni tarife düzenlemesi yapıldı. Tüm hatlarda öğrenci ücreti 2.67 TL'den 3.74 TL'ye çıktı. 3.92 TL'lik öğretmen ve diğer indirimli geçiş ücreti de 5.49 TL'ye yükseldi. Hatlarına göre tam bilet ücretleri de 7.67 TL ile 12.05 TL arasında değişiyor.

Şehir Hatları ve özel deniz motorlarının Adalar seferlerinde yeni ücretler şöyle oldu: İlk biniş tam bilet ücreti ve aktarma 15.64 TL'den 21.90 TL'ye çıktı. Öğrenci 7.82 TL'den 10.95 TL'ye, öğretmen 10.95 TL'den 15.33 TL'ye yükseltildi. Adakartlı ücreti 9.38 TL'den 13.13 TL'ye, aktarma ücreti 5.86 TL'den 8.20 TL'ye çıktı.