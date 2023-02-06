İstanbul'dan deprem bölgesine yardım ekibi sevkiyatı sürüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'dan arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevkiyatı devam ediyor. Depreme ilişkin çalışmaların sevk ve idaresi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İstanbul Havalimanı'nda toplanma merkezi oluşturuldu.

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