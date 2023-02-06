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İstanbul'dan deprem bölgesine yardım ekibi sevkiyatı sürüyor

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem 10 ili etkiledi. Depremin meydana gelmesinin ardından bölgeye yardım ekibi sevkiyatı başlatı. İstanbul'dan çok sayıda ekip yola çıktı

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 10:21
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İstanbul'dan deprem bölgesine yardım ekibi sevkiyatı sürüyor

İstanbul'dan deprem bölgesine yardım ekibi sevkiyatı sürüyor
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'dan arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevkiyatı devam ediyor. Depreme ilişkin çalışmaların sevk ve idaresi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İstanbul Havalimanı'nda toplanma merkezi oluşturuldu.

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