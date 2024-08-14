İstanbul'dan sıkılanların yerleşmeye başladığı ilçe! Neredeyse ev kalmadı

İstanbul'dan sıkılanların tercih ettiği yerleşim bölgesi olarak göz önünde bulundurulan İznik, son zamanlarda artan bir ilgiyle karşı karşıya.

Özellikle İstanbul'un kalabalık ve stresli yaşamından bunalanların sakin bir hayat arayışı içerisinde oldukları gözlemlenmekte. Bu durum da İznik'in gayrimenkul piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşanmasına sebep olmakta.

İstanbul'dan sıkılanların tercih ettiği yerleşim noktalarından biri olan İznik, son dönemde artan ilgi ile dikkat çekiyor. Büyük şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği bu ilçe, doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile göz kamaştırıyor.

İznik, tarihi zenginliği ile de ön plana çıkıyor. Antik dönemden günümüze kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip olan ilçe, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Özellikle Roma ve Bizans dönemlerinden kalan tarihi eserler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca, İznik Gölü'nün kıyısında bulunan bu şirin ilçe, doğal güzellikleri ile de göz dolduruyor.

Son dönemde İznik'e olan ilginin artmasıyla birlikte, burada konut talebinde de ciddi bir artış yaşanmaktadır. Özellikle İstanbul'dan sıkılanların ve şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin tercih ettiği bu bölgede, neredeyse ev kalmadığı söylenmektedir. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sakin yaşam tarzı ile İznik, yeni yerleşim yeri arayışında olanların dikkatini çekmeye devam etmektedir.

İznik, İstanbul'a yakınlığı ile de dikkat çekmektedir. Yaklaşık olarak 2 saatlik bir yolculuk ile İstanbul'a ulaşmak mümkündür. Bu da İznik'i hem şehre yakın hem de doğal güzelliklere sahip bir yaşam alanı arayanlar için cazip kılmaktadır.

İznik hakkında bilgi:

İznik, Türkiye'nin Bursa ilinin bir ilçesi ve ilçenin merkezi olan şehir. Adını şehirden alan İznik Gölü'nün doğu kıyısında, Bursa'nın kuzeydoğusunda yer alır. 2020 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 44.102 kişidir. İznik adı, şehrin eski adı olan Nikea'dan gelmektedir.