Akın akın gelenler var! İzmir'deki en çok göç alan mahalle belli oldu

Sığacık mahallesi; Mandalina kokulu sokakları, tarihî taş evleri, bakir koyları ve doğası ile Sığacık Ege'nin en güzel tatil beldelerinden biridir. Türkiye'nin ilk “Sakin Şehri” unvanına sahip olan Seferihisar'ın şirin mahallesi Sığacık son yıllarda birçok seyahatseverin de uğrak noktasıdır.

İzmir'deki göç hareketliliği her geçen gün artmaya devam ediyor. Son verilere göre, en çok göç alan mahalle Sığacık olarak belirlendi. Sığacık, hem tarihi dokusuyla hem de doğal güzellikleriyle göçmenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sığacık'ın bu popülerliği, bölgede gayrimenkul sektörünü de hareketlendirmiş durumda. Yatırımcılar ve emlak firmaları, Sığacık'ta yeni projeler geliştirerek bölgenin değerini arttırmayı hedefliyor. Bu da bölgenin ekonomik anlamda canlanmasına katkı sağlıyor.

Sığacık'ın göç alan mahalle olarak belirlenmesi, bölgede altyapı ve hizmetlerin geliştirilmesi gerekliliğini de ortaya koyuyor. Yerel yönetimler ve ilgili kurumlar, bu artan nüfusa uygun altyapı çalışmalarını planlamalı ve uygulamalıdır.

Göç hareketliliğinin artması, Sığacık'ın sosyal ve kültürel yapısını da etkileyecek önemli bir faktördür. Yeni gelenlerin entegrasyonu ve toplumsal uyum süreci, bölgede dikkatle takip edilmesi gereken konulardan biridir.

Sığacık mahallesi hakkında kısa kısa;

Sığacık, İzmir ilinin Seferihisar ilçesine bağlı bir mahalledir. 1522 yılında inşa edilmiş bir Osmanlı kalesi olan Sığacık Kalesi ve Teos antik kenti sınırları içerisinde yer alır. Sığacık, Seferihisar merkezine uzaklığı 5 kilometreden azdır. Kuzeye bakacak şekilde küçük bir yarımada üzerinde yer almaktadır.

Sığacıktan ne alınır?

Kayısı reçeli, havuç reçeli, üzüm reçeli, ayva reçelinin yanı sıra yörenin nefis mandalinaları ile hazırlanmış olan mandalina reçelini almanızı öneririz. Yaz aylarında giderseniz buz gibi karadut suyunun tadına bakabilir, ev yapımı limonatalarla içinizi serinletebilirsiniz.