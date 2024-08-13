Yeşil fasulye kokuyor mu? Böyle saklandığında kokmuyor ve bozulmuyor

Kış aylarında taze fasulyenin lezzetinden vazgeçmek zorunda değilsiniz. Taze fasulyeyi kışlık olarak saklamanın en kolay yolu ise dondurucuda saklamaktır. Bu yöntemle taze fasulyenin lezzeti ve besin değeri korunur ve ihtiyacınız olduğu zaman kolayca kullanabilirsiniz.

İşte kışlık taze fasulye saklamanın adımları:

Taze fasulyeleri genelde güneşte kuruturuz. Kış aylarında da tüketiriz. Youtube de yayınlanan bir mutfak tüyosunda iki harika yöntem paylaşıldı:

Taze fasulyeyi hızlıca kurutmak için fırın veya mikrodalga fırın kullanabilirsiniz. İşte her iki yöntemin de ayrıntıları:

1. Fırın Yöntemi:

- Fırını 65-70 dereceye ayarlayın.

- Taze fasulyeleri yıkayın ve kurulayın.

- Fasulyelerin uç kısımlarını ve saplarını kesin.

- Fasulyeleri tek bir katman halinde fırın tepsisine yerleştirin.

- Fırında 6-8 saat boyunca kurumaları için bırakın.

- Fasulyeler tamamen kuruduktan sonra, hava geçirmez bir kapta saklayabilirsiniz.

2. Mikrodalga Fırın Yöntemi:



- Taze fasulyeleri yıkayın ve kurulayın.

- Fasulyelerin uç kısımlarını ve saplarını kesin.

- Fasulyeleri mikrodalga fırına uygun bir tabağa yerleştirin.

- Fasulyeleri tek bir katman halinde tabağa yerleştirin.

- Fasulyeleri 1 dakika boyunca yüksek güçte mikrodalga fırında pişirin.

- Fasulyeleri çevirin ve tekrar 1 dakika boyunca yüksek güçte mikrodalga fırında pişirin.

- Bu işlemi, fasulyeler tamamen kuruyana kadar tekrarlayın.

Not: Mikrodalga fırında fasulyeleri kuruturken, tabağı ara ara kontrol edin. Fasulyelerin yanmaması için, mikrodalga fırında kısa aralıklarla pişirin.

Her iki yöntem de taze fasulyeleri hızlı bir şekilde kurutmanıza yardımcı olur. Ancak, fasulyelerin tamamen kuruduğundan emin olun. Nemli fasulyeler, küflenmeye ve bozulmaya neden olabilir.

PEKİ TAZE FASULYE GÜNEŞTE NASIL KURUTULUR?

Nefisyemektarifleri.com sitesinde güneşte taze fasulye kurutmanın detayları paylaşıldı;

Fasulyelerimizi alalım. Başlarını kesip bıçakla verev verev doğrayalım. Sonra güneş alan havalı bir yere sofra bezimizi açalım ve üzerine serip kurutalım. Kuruyunca bez torbada muhafaza edelim. Kışın haşlayıp hem zeytinyağlısı hem de etlisi harika oluyor. Havalar sıcak bir kaç günde çabuk kuruyor.

Taze Fasulyenin Faydaları

Taze fasulye, sağlıklı bir besin kaynağı olup, yüksek miktarda lif, protein, vitamin ve mineral içermektedir. Lif içeriği sayesinde sindirim sistemi sağlığını desteklerken, protein içeriğiyle de kas ve dokuların gelişimine katkıda bulunur. Ayrıca, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, kemik sağlığını destekler ve enerji seviyesini yükseltir. Taze fasulye ayrıca düşük kalorili olmasıyla da bilinir, bu da kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Tüm bu faydalarıyla taze fasulye, dengeli bir beslenme programının önemli bir parçasıdır.