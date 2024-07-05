İstanbullular dikkat! 90 gün kapalı olacak

Kaynak: AA
İstanbullular dikkat! 90 gün kapalı olacak

İstanbul'da önemli bir ulaşım güzergahı olan D-100 kara yolunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Beyaz Yol" projesi kapsamında yenileme çalışmaları yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son duyuruya göre, metrobüs hattındaki iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Asfalt yolların yerini alacak olan beton yol yapımına başlanacak. Önceden Yenibosna ile Cevizlibağ arasında ve Beykent'ten İBB Sosyal Tesisleri'ne kadar olan kısımlarda gerçekleştirilen "Beyaz Yol" projesinin ardından, şimdi de Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki metrobüs durakları ve bu güzergah üzerindeki yolların yenilenmesi planlanıyor.

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20 YIL DAYANIKLI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ekipleri, yolların daha uzun ömürlü ve konforlu olması için "Beyaz Yol" projesini hayata geçiriyor. Bu kapsamda, yıpranan asfaltlar yenilenerek, özel bir beton karışımı ile kaplanacak. Yeni yol kaplaması, yirmi yıl süresince herhangi bir bozulma veya deformasyona karşı dirençli olacak şekilde tasarlandı.

D-100 KARAYOLU 2 ŞERİDE DÜŞÜRÜLECEK

İstanbul'da, Küçükçekmece ile Yenibosna arasında önemli bir yol çalışması gerçekleştirilecek. 6 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bu çalışma, toplamda 90 gün sürecek ve bu süre zarfında D-100 karayolunun belirli bir bölümü iki şeride indirilecek. Çalışmanın beş durak boyunca devam edeceği ve metrobüs seferlerinin etkilenmeyeceği bildirildi. Yol yapım faaliyetleri, D-100 karayolu üzerinde Yenibosna'dan Sefaköy'e doğru Beylikdüzü istikametinde yürütülecek.

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