AFAD'dan son dakika sel, yıldırım, hortum uyarısı. Uyarı herkesin cep telefonlarına gönderildi

AFAD, İstanbul için hava durumu uyarısında bulundu.
Vatandaşlara gönderilen mesajda, “İstanbul'da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olun.” İfadelerini kullandı.
AFAD, İstanbul için hava durumu uyarısında bulundu.
Vatandaşlara gönderilen mesajda, “İstanbul'da gün boyu çok kuvvetli yağış bekleniyor Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olun.” İfadelerini kullandı.
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