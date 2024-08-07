İstanbullular dikkat! E-5 trafiği 2 şeride düşürülecek: 45 gün sürecek

İstanbul'da Bahçelievler ve Avcılar bölgelerinde yürütülen "beyaz yol" ve elektrik altyapı çalışmaları, sabah saatlerinde D-100 kara yolunda ciddi trafik sıkışıklığına neden oldu. İşe gitmek üzere yola çıkan araç sahipleri kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Bugünden itibaren, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasında da beyaz yol çalışmalarına başlanacağı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu çalışma nedeniyle D-100 kara yolunun Kadıköy istikametinin 45 gün boyunca 2 şeride düşürülmesi planlanıyor.

İBB ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki metrobüs hattında "beyaz yol" uygulamasına geçildi. Bu kapsamda, Yenibosna metrobüs durağının bariyerleri kaldırılarak, yola dubalar yerleştirildi.

Yol genişletme çalışmalarının etkisiyle, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Avcılar'da ise, elektrik hatlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan ve yaklaşık bir hafta sürecek olan çalışma nedeniyle D-100 kara yolunun Güney yan yolunun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Bu durum, bölgedeki sürücüler için ek bir sıkıntı yarattı.

Avcılar-Küçükçekmece hattında yan yolda kontrollü ilerlemeye çalışan araç sahipleri, aynı bölgede iki farklı altyapı çalışmasının eş zamanlı olarak yürütülmesinden dolayı şikayetlerini dile getirdi. Bu durum, araç sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgede ek zorluklara yol açtı.

45 GÜN SÜRECEK

Bugün yaşanan trafik sıkışıklığının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, asfalt yerine beton yol uygulamasının üçüncü etap çalışmaları sürüyor.

Beylikdüzü istikametindeki "Beyaz Yol" uygulamasının tamamlanmasının ardından, bugünden itibaren Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durakları arasındaki yol yeniden yapılacak. Bu kapsamda, D-100 kara yolunun Kadıköy istikametinin 45 gün boyunca 2 şeride düşürülmesi planlanıyor.