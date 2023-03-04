Galatasaray İstanbulspor'u hazırlık maçında rahat geçti

Galatasaray, hazırlık karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.



ZANİOLO YILDIZLAŞTI

Maçı Galatasaray, 6-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Rashica, Sergio Oliveira, Gomis, Emin Bayram, Zaniolo ve Leo Dubois attı.

Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo, Dubois'in attığı golde asisti yapan isim oldu.



SAHAYA OYUNCAK ATILDI

Öte yandan mücadelenin 4. dakika 17. saniyesinde oyun durdu ve maça gelen taraftarlar, depremzede vatandaşlar için sahaya oyuncak attı.

Bu karşılaşmadan elde edilecek tüm gelir, depremzede vatandaşlara aktarılacak.



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