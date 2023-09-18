Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu AKP’de Genel Başkan ve Başbakan olduğu dönemde yaşadığı çok önemli bir olayı Serbestiyet’e verdiği mülakatta açıkladı.

Davutoğlu anlatıyor; İşte 15 Temmuz işte Tek Adam Rejimi:

“Darbe girişiminden 2 gün sonra 17 Temmuz’da Sayın Erdoğan ile Kısıklı’daki evinde baş başa görüşmede üç tavsiyede bulundum.

İlk olarak TSK’nın 27 Mayıs sonrasında Talat Aydemir isyanları ve Madanoğlu cuntaları sebebiyle de yeni gelişmeye başlayan demokrasimizin büyük bir darbe aldığını, benzer bir durumun ortaya çıkmaması için Yüksek Askerî Şûra’nın derhal toplanarak ordunun darbe girişimine karışmamış komutanların oluşturacağı yeni bir hiyerarşik düzene kavuşturulmasının kamu düzeni ve devlet işleyişi bakımından hayati derecede önemli olduğunu vurguladım.

İkinci olarak kendisinin kararlı tutumu ve halkın fedakârlıkları ile aşılan bu darbe girişimi sonrasında demokrasimizin köklü bir şekilde, yeni ve sivil bir anayasa temelinde kurumsallaşması açısından siyasi tarihimizin en büyük fırsatının ortaya çıktığını vurguladıktan sonra, hiçbir ayrım yapmadan, önce bütün siyasi liderleri sonra da her kesimden sivil toplum temsilcilerini toplayarak yeni demokrasimizin bir daha hiçbir vesayet ve darbe girişimine izin vermeyecek şekilde birlikte inşa edileceği bir döneme liderlik yapmasını tavsiye ettim.

Üçüncü olarak da FETÖ’nün devlet kurumlarından tasfiyesi sonrasında doğacak boşluğun otoriter anlayışlara sahip başka örgütlü gruplarca doldurulmamasına özen gösterilmesinin ve doksanlı yılların mafyatik yapılarının devlete yeniden sızma çabalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledim...”

Eski AKP Genel Başkanı ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı parlamenter rejimden tek adam rejimine ikna eden kişiyi de açıkladı;

-Devlet Bahçeli…

Davutoğlu anlatıyor;

“Bahçeli’nin 11 Ekim 2016’da yaptığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş çağrısı ve hazırlanan Anayasa değişikliği paketi ile birlikte tablo neredeyse tümüyle değişti.

Erdoğan bu teklifte, gücünü denetimsiz bir şekilde temerküz ettireceği bir fırsat, bir potansiyel gördü.

Son yedi yıldır ülkeyi yöneten otoriter koalisyon böyle doğdu.”

Davutoğlu bu rejim değişikliğinin getireceği olumsuz siyasi sonuçlar açısından Erdoğan’ı nasıl uyardığını da şöyle açıkladı:

“Sayın Erdoğan ile Anayasa değişikliği taslağının TBMM’ye sunulduğu 5 Aralık 2016’da görüştüm.

-Kısa dönemde kendi siyasal gücünü artıracak görüntüsü veren bu değişikliğin aslında siyasal sistemi tümüyle otoriter bir yapıya dönüştürme amacı güttüğünü,

-Kendi elinde olan bu gücün zamanla 28 Şubat zihniyetine sahip birileri tarafında kullanılmasının geri dönülemez zararlar doğuracağını,

-Bu sistemdeki 50+1 şartının AK Parti’yi en küçük partilerle bile iş birliğine zorlayarak partinin doğasını bozacağını,

-Otoriter yapılarda gözlenen çeteleşme ve mafyalaşmaya dayalı yolsuzluklar ağının her yeri saracağını anlatarak bu değişiklik konusunda bir kez daha düşünmesini istirham ettim ve kendisine bu görüşlerimi içeren bir rapor sundum.

Bahçeli’nin ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş’ çağrısı ve hazırlanan Anayasa değişikliği paketi ile birlikte tablo neredeyse tümüyle değişti.

Erdoğan bu teklifte gücünü denetimsiz bir şekilde temerküz ettireceği bir fırsat, bir potansiyel gördü.”

Değerli okurlarım,

İşte 15 Temmuz, işte Tek Adam Rejimi, işte yaratıcıları…