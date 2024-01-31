İşte Acı baklanın çok az bilinen yararları

Acı bakla, Asya, Afrika ve Akdeniz bölgesinde yetişen bir baklagil türüdür. Protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin bir besindir. Biyolojik olarak azotu bağlayabilen bir bitkidir. Acı baklanın yağı, doğal bir antioksidan olup, kozmetik sektöründe ve kalp sağlığı için kullanılır. Acı baklanın yağının faydaları şunlar:

Mideyi rahatlatır ve iştahı açar.

Ülser ve tümörleri önlemeye veya tedavi etmeye yardımcı olur.

Ciltteki sivilce ve lekeleri azaltır.

Kangrenli yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Nemli yaraları kurutmaya ve iyileştirmeye yardımcı olur.

Sirke, karabiber ve bal ile karıştırıldığında, dalakta oluşan tıkanıklıkları açar.

Siyatik sinir iltihabına karşı etkili bir sargı malzemesi olur.

Acı baklanın tohumları da pek çok fayda sağlar. Bilimsel çalışmalar, acı baklanın metabolizmaya olumlu etkilerini göstermiştir. Acı baklanın tohumlarının faydaları şunlardır:

İdrar yollarını temizler ve idrar söktürür.

Kandaki kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını korur.

Kan şekeri seviyesini dengeler ve diyabete iyi gelir.

Böbrek taşı ve kumunu düşürmeye yardımcı olur.

Baş ağrılarını azaltır.

Romatizma, lumbago ve siyatik ağrılarını hafifletir.

Bağırsak parazitlerini yok eder.

Kan albüminini azaltır.

Vücuttaki fazla tuzu atar.

Diğer baklagillere göre daha fazla lif içerir.

Acı bakla, 300 civarında türe sahip, tek yıllık otsu bir bitkidir. Bazı türleri 3000 yıl önce tarıma alınmıştır. Tarih boyunca toprak ıslahı ve yeşil gübre olarak kullanılmıştır. Türkiye’de Ege ve Marmara Bölgeleri’nde yabani olarak bulunur. Bazı türleri süs bitkisi olarak bahçelere dikilir. Tohumları ise genellikle hayvan yemi olarak değerlendirilir. Türkiye, acı baklanın hem yabani hem de kültür türlerinin yetişebileceği bir ülke.