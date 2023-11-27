İşte ağrı kesici mucize ot

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Doğal bir anti-biyotik olarak nitelendirilen kebabiye otu, baş ve eklem ağrılarına da iyi gelmesiyle dikkat çekti.

EKLEM AĞRISI NEDİR?

Eklem ağrısı, yaralanma, enfeksiyon, hastalık veya iltihaplanmanın sonucu olarak eklemlerin şişmesi ve yanması ile genellikle el, ayak, kalça, diz ve omurgalarda hissedilen ağrılardır.

Tıbbi olarak artralji olarak tanımlanan eklem ağrısı, vücutta birden fazla noktada meydana gelirse bu durum poliartralji olarak adlandırılır.

Dizler, el ve ayak bilekleri, sırt gibi eklemlerin olduğu bölgelerde yaşanan eklem ağrıları keskin bir şekilde yaşanabilir.

KEBABİYE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kebabiye bitkisi ile hazırlanan çayın yapımı çok basittir. 2 kişi için 2 su bardağı suya 7-8 gram kadar kebabe tozu ilave edilir.

Su kaynadıktan sonra kebabe tozu çaydanlığın içine atılır. Birkaç dakika demlenmesi beklenir ve afiyetle içilir.

Kebabiye çayının sağlığa faydaları olduğu bilinmekle birlikte, beslenme uzmanları günde bir fincandan fazlasının zararlı olabileceğini belirtmektedir.