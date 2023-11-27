İşte ağrı kesici mucize ot

İnsanların korkulu rüyası olan ağrılara iyi gelen kebabiye otu dikkat çekti.

Fatih Mehmet Köksoy KAYNAK: Haber Merkezi
İşte ağrı kesici mucize ot

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Doğal bir anti-biyotik olarak nitelendirilen kebabiye otu, baş ve eklem ağrılarına da iyi gelmesiyle dikkat çekti.

EKLEM AĞRISI NEDİR?

Eklem ağrısı, yaralanma, enfeksiyon, hastalık veya iltihaplanmanın sonucu olarak eklemlerin şişmesi ve yanması ile genellikle el, ayak, kalça, diz ve omurgalarda hissedilen ağrılardır.

Tıbbi olarak artralji olarak tanımlanan eklem ağrısı, vücutta birden fazla noktada meydana gelirse bu durum poliartralji olarak adlandırılır.

Dizler, el ve ayak bilekleri, sırt gibi eklemlerin olduğu bölgelerde yaşanan eklem ağrıları keskin bir şekilde yaşanabilir.

KEBABİYE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kebabiye bitkisi ile hazırlanan çayın yapımı çok basittir. 2 kişi için 2 su bardağı suya 7-8 gram kadar kebabe tozu ilave edilir.

Su kaynadıktan sonra kebabe tozu çaydanlığın içine atılır. Birkaç dakika demlenmesi beklenir ve afiyetle içilir.

Kebabiye çayının sağlığa faydaları olduğu bilinmekle birlikte, beslenme uzmanları günde bir fincandan fazlasının zararlı olabileceğini belirtmektedir.

İlgili Haberler
Gastrit ve ülsere birebir iyi gelen yavşan otunun mucize faydaları ortaya çıktı
Kabızlık mide iltihaplanması ülsere birebir. İşte mucize çemen otunun faydaları
Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Son Haberler
Can boğazdan gelir atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Can boğazdan gelir atasözünün anlamı nedir?
Şiddetli fırtına ağacı kökünden söktü Yaşam
Şiddetli fırtına ağacı kökünden söktü
İYİ Parti'yi karıştıran isim CHP'den kim çıktı Gündem
İYİ Parti'yi karıştıran isim CHP'den kim çıktı
Can çıkmayınca huy çıkmaz atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Can çıkmayınca huy çıkmaz atasözünün anlamı nedir?
Kütahya'da rüzgar ağacı yerinden söktü Gündem
Kütahya'da rüzgar ağacı yerinden söktü
Karısını süs havuzunda boğan adama meydan dayağı. Tekme tokat müdahale Dünya
Karısını süs havuzunda boğan adama meydan dayağı. Tekme tokat müdahale
Hamas serbest bırakılacak rehinelerin listesini bildirdi Dünya
Hamas serbest bırakılacak rehinelerin listesini bildirdi