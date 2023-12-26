İşte Benim Stilim yarışmasının Emel Özkızıltaş'ı değişimiyle herkesi şoke etti

Kaynak: Haber Merkezi
İşte Benim Stilim yarışmasının Emel Özkızıltaş'ı değişimiyle herkesi şoke etti
İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyuran daha sonra da Çarkıfelek yarışmasıyla ekranda boy gösteren Emel Özkızıltaş, son haliyle herkesi şoke etti.

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen İşte Benim Stilim adlı yarışmaya katıldıktan sonra Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş yıllar içindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı. Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Özkızıltaş'ın son halini görenler tanımakta zorlandı.

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Yer aldığı programlardaki hal ve hareketleri sayesinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özkızıltaş, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Her paylaşımıyla olay olan Özkızıltaş’ın gönderileri binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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Geçirdiği estetik operasyonla bambaşka birine dönüşen Özkızıltaş'ın son haline; 'Ne kadar değişmişsin', 'Tanıyamadım', 'Çok başkasın' gibi yorumlar yapıldı.

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EMEL ÖZKIZILTAŞ KİMDİR

Emel Özkızıltaş, 1986 yılında dünyaya geldi.

Asıl mesleği uçakta kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almasıyla ünlüler dünyasına adım attı.

Sonrasında Emel Özkızıltaş, Kanal D ekranında yayımlanan Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim adlı programlarına yarışmacı olarak katıldı.

İşte Benim Stilim yarışmasında 2014 yılında birinci olan Emel Özkızıltaş kısa bir süre Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek programında da görev aldı.

Son olarak 2021 yılında Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bir hafta sunuculuk yapan Emel Özkızıltaş, son 2 yıldır televizyon dünyasından uzak bir hayat sürüyor.

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