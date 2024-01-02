Selfie burnu ameliyatı olmadan önce bir kez daha düşünün

Rutgers New Jersey Tıp Fakültesi'nden Yüz Plastik Cerrahı Boris Paskhover önemli açıklamalarda bulundu. Paskhover şunları söyledi:

“ Burunlar selfie fotoğraflarda gerçeği yansıtmaz. Aslında fotoğrafdakinden daha küçüktür. Yani Selfie fotoğraflarda daha güzel görünmek burun ameliyatı olanlar yeni neslin tercihi. Ameliyatı olacaklara bazı tavsiyelerimiz var. İşte o tavsiyelerimiz şöyle:

Ameliyat olmadan önce portre fotoğrafınızı çekin. Belki güzel portre fotoğrafınızı görene kadar, burun ameliyatı olmaktan vazgeçebilirsiniz.



Amerikan Akademisi tarafından yapılan bir ankete göre; plastik cerrahlar daha iyi bir selfie için burun ameliyatı için başvuran hastalarla görüştü. İnsan kafası modeli oluşturmak için bir bilgisayar uzmanıyla çalıştık. Ekip, 30 santimetre öteden bir selfie çeken ya da portre fotoğraf çekilen bir kişinin burnunun normalden ne kadar büyük durduğunu hesapladı. Makale JAMA Facial Plastic Surgery dergisinde yayımlandı. Buna göre; yakın çekimlerin burnu çarpıttığı ortaya çıktı. Bu oran kadınlarda yüzde 29, erkeklerde yüzde 30 olarak belirlendi...

Amerikalı teknoloji ve medya haberleri ağı The Verge'nin Kreatif Direktörü James Bareham, akıllı telefon kameralarının çoğunda geniş açılı mercekler olduğunu ve geniş açılı merceklerin de yakın çekimleri deforme ettiğini ortaya çıkardı. En iyi metod nesnelerin kameraya daha yakın olmasıdır.