İşte dalak hastalıklarına iyi gelen ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. Bunlardan birisi olan hasırotunun faydaları dikkat çekti.

İnanların korkulu rüyası olan dalak hastalıklarına iyi gelen hasır otu dikkat çekti.

HASIR OTU NEDİR?

Hasırgiller familyasından; düz ince uzun, dayanıklı olan yaprakları; minder ve yastık gibi şeyleri doldurmaya, hasır örmeye yarayan bir sazdır. Bataklıklarda yetişir.

HASIR OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

- Bağırsak solucanlarının düşürülmesinde yardımcı olur.

-Hasır otu, bağırsaklarda yaşayan parazitleri temizlemeye yardımcı bir bitkidir.

-Dalak rahatsızlıklarında hasır otunun suyu faydalıdır.

-Hasır otu, çeşitli yara ve iltihaplanmalara karşı iyileştirici özelliğe sahiptir.

-Hasır otu, bağırsaklarda oluşan ülser ve yaraların tedavisinde etkilidir.

-Hasır otunun yakılarak elde edilen külü, vücudun sağlığı için yararlıdır.

-Hasır otunun buharı, solunum yollarını açar ve nezle belirtilerini hafifletir.

HASIR OTUNUN KULLANIMI

Hasır otunun sapından çıkarılan liflerle kâğıt üretimi yapılabilir.

Hasır otunun kökü hem şifalı hem de pratik bir malzemedir. Hasır otu köküyle hasır dokunabilir veya yastık içi malzemesi olarak kullanılabilir.

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hasırotunun faydaları dikkat çekti.