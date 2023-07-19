İşte Fenerbahçe'nin en zor dönemeci. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç, Fenerbahçe'nin Süper Lig fikstürünü yorumladı.

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İşte Fenerbahçe'nin en zor dönemeci. Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç- Yeniçağ

Süper Lig fikstürü dün akşam çekildi. Fenerbahçe cephesinden fikstüre dair yapılan çok sayıda yorum var. Ancak pek çok otorite ve kulüp içerisindeki kaynaklar aynı noktada birleşti; İkinci yarıda bitime kısa süre kala geçilecek dönemece dikkat!

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu öncesinde yeni bir yapılanmaya gitti ve hem teknik direktörü hem de kadrosunun büyük bir bölümü kabuk değiştiriyor.

Neyse ki; geçmiş yıllardaki gibi sahada görece 'zayıf' kalacağını düşündüğüm oyunculardan ziyade; daha karakterli ve kitleleri peşine takarak sürükleyebilecek isimler tercih ediliyor.

Bu isimlerin başında Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi deneyimli, yeri geldiğinde oyundaki kötü gidişe isyan etmeyi bilen futbolcular savımı destekler nitelikte...

Yeni sezon fikstüründe ise ilk 10 hafta ve ilk yarı, Fenerbahçe açısından 'daha kolay' geçecek gibi gözüküyor. Ancak ikinci yarıda neredeyse tamamı deplasman maçına dönecek öyle bir dönemeç var ki, Kanarya oradan ne kadar az kayıpla çıkabilirse mutlaka şampiyonluğun en büyük adaylarından biri hâline geleceğe benziyor.

TRABZONSPOR'LA BAŞLAYAN DÖNEM...

Süper Lig'in yeni sezonunda 10. haftadan sonra 11. haftada Trabzonspor'u ağırlayacak olan İsmail Kartal'ın öğrencileri, hemen ardından zorlu Adana Demirspor deplasmanına gidecek.

Daha sonra içeride Karagümrük ve Sivasspor'la kozlarını paylaşacak olan Kanarya, Beşiktaş deplasmanının üzerine Kadıköy'de Konya'yı konuk edecek.

17. haftadaki Kayserispor deplasmanının ardından içeride 18. haftada Galatasaray mücadelesi oynanacak. İşte buradaki kritik 8 hafta, ciddi bir belirleyici rol oynayacak gibi gözüküyor.

İlk yarıda son hafta ise rakip deplasmanda İstanbulspor olacak. Fenerbahçe bu maçlar için birinci devrede yalnızca Adana Demirspor ve Kayserispor için şehir dışına çıkacak.

Ancak ligin ikinci devresinde tüm bu maçların büyük bölümü şehir dışında yapılacak. Trabzonspor, Sivas ve Konya için 3 kez şehir dışına gidecek olan Fenerbahçe, Galatasaray derbisine de yine rakip sahada çıkacak.

Bakalım bu sezon İsmail Kartal'ın öğrencilerini neler bekliyor...

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