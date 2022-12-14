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İşte gerçek kur. Berlin havalimanında 25 TL 1 Euro. Orhan abi şok oldu

Gazeteci Orhan Uğuroğlu Almanya'da havalimanında 1 Euro vermek için 25 TL aldıklarını söyledi. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 13:21
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İşte gerçek kur. Orhan abi şok oldu. Berlin havalimanında 25 TL sadece 1 Euro

İşte gerçek kur. Berlin havalimanında 25 TL 1 Euro. Orhan abi şok oldu
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Türk lirası yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

Dolar bugün 18,65, Euro ise 19,86 Türk Lirasından işlem görüyor.

Havaalanlarında sunulan yiyecek ve içeceklerin fiyatları “Bu kadar da olmaz” dedirtiyor. Yolcular mecbur kaldıkları için pahalı fiyatları ödemek zorunda kalıyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini takip için ülkede bulunan gazeteci Orhan Uğuroğlu Berlin havalanında döviz bürosunun önünden fotoğrafını paylaşarak "mecburen" 19 olan 1 Euro'ya 25 lira verdiğini bildirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ile çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları gerçekleştirecek.

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1950
14.12.2022 14:33
Ne yapsınlar yarın 25 tl olur diye önlem alıyorlar, yalan mi??? Adamlar parasını koruyor, Yes !!  
 
H.limanı döviz
14.12.2022 13:52
24 saat açık olduklarından kur normalden farklı tutuluyor. Ha bir de komisyon adı altında ekstra fark alınıyor. Müşteri farkedip sorana kadar komisyondan hiç bahsedilmiyor  
 
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