İşte gerçek kur. Berlin havalimanında 25 TL 1 Euro. Orhan abi şok oldu

Türk lirası yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

Dolar bugün 18,65, Euro ise 19,86 Türk Lirasından işlem görüyor.

Havaalanlarında sunulan yiyecek ve içeceklerin fiyatları “Bu kadar da olmaz” dedirtiyor. Yolcular mecbur kaldıkları için pahalı fiyatları ödemek zorunda kalıyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini takip için ülkede bulunan gazeteci Orhan Uğuroğlu Berlin havalanında döviz bürosunun önünden fotoğrafını paylaşarak "mecburen" 19 olan 1 Euro'ya 25 lira verdiğini bildirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ile çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları gerçekleştirecek.