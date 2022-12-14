İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da görüştüğü teknoloji firmalarının son durumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ile çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları gerçekleştirmek üzere Almanya'da...

Kılıçdaroğlu Almanya programının ana temasını "endüstri dönüşümü"nün oluşturacağı belirtilirken, Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyeceği ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için önemli temaslarda bulunacağı ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu bugün Sanal Zeka şirketi kurucusu Prf. Dr Şahin Albayrak’tan sürücüsüz araç ve otobüsler konusunda bilgi aldı. Prof. Dr. Albayrak yazılım konusunun önemini anlattı ve Alman hükümetinin 2,5 milyar Euro karşılıksız ARGE katkısı sağladığını vurguladı.

Prof.Dr. Albayrak geleceğin sanal zeka, akıllı araçlar gelişmeleri Dijital Dönüşüm çerçevesinde gerçekleşeceğini de ifade etti ve ekledi: "Bundan sonra tekerlekli tabletler olarak direksiyonsuz sürücüsüz araçlar olacak Araç sizi otomatik işyerinizi götürecek. Çevre dostu olacak güvenlik maksimum seviyede olacak"

İşte Şahin Albayrak'ın dikkat çeken sunumu;

"Devlet 30 milyon euro verdi"

"Amerikalılar ve Çinliler en büyük rakipleriniz yapay zeka konusunda yıllardır çalışıyorlar Alman en iyi aracı yapan ülke ama TESLA değeri tüm Alman araç şirketlerinden fazla. Neden çünkü TESLA dijital dönüşüme önem verdi.

Elektronik GETİR robotu kaldırımlarda motokuryelerin yerini alacak. Motokuryeler araç kazalarına ölümlerine neden oldu. Bu kargo robotu 3 müşteriye yemek dağıtıyor. Cep telefonunuz adresine yemeği teslim ediyor. Almanya’da deneme uygulaması başladı.

Proje in adı ZEKİ. Robot yolların yolları Meclis Başbakanlık Cumhurbaşkanlığı ve en işlek caddesine geliyor.

Bu yollarda otobüsler, robotlar ve Dronelar sanal zeka ile insansız işliyor. Araçların bütün tavırları böyel Başbakanlık bu otobüsü kullanıyor. Bizim alt yapımız beynimizdir. Şirketin bulunduğu terin kirasını Alman Hükümeti ödüyor. Tüm vatandaşlar gelebiliyor tün ülke temsilcileri geliyor bizimle beyin fırtınası yapıyorlar

Devlet 30 milyon euro verdi başlangıçta her yıl da 10 milyon Euro veriyor.

Her yıl 40 Türk öğrenciye ki ilk 100’e giren çocukları getirip eğitim veriyoruz. Lislerden de öğrenci almaya başladık. Parent hakkı devletin oluyor."

İşte Berlin Teknik Üniversitesi çalışması;

Sanal zeki insansız araç direksiyonuna gazeteci Orhan Uğuroğlu geçti...

Kılıçdaroğlu 17 Aralık'a kadar Almanya'da görüşmelere devam edecek...