İşte sosyal medyada günün sözü: Paylaşım rekorları kırdı 

Editör: Gülsüm Acıyan

TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Martta TÜFE yüzde 2,29 artarken, yıllık enflasyon yüzde 50,51'e geriledi.

Enflasyon verilerinin ardından zam şampiyonu kuru soğan oldu.

2023’de fiyatı en çok artan ürün kuru soğan olurken, fiyatının 30 TL'ye çıkması tartışmalara neden oldu.

Yemeklerin olmazsa olmazı soğanın fiyatı bir yılda 4’e katlanırken, vatandaşın alışveriş sepeti boşalıyor.

İktidar, pahalılığın nedenlerini ise stokçulardan kaynaklı olduğunu bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, günün sözü oldu.

Sosyal medyada 'Günün sözü' seçilen fotoğrafta "Hayvanlar dahi yiyeceğini çalmak isteyen diğer hayvanlara tepki gösterirken, insanların ekmeğini çalan hırsızı alkışlaması bir akıl hastalığıdır." denildi.

Mevcut iktidar nedeniyle sistemi eleştiren bu sözler sosyal medyayı birbirine kattı.

Günün sözü ise şöyle:

"Hayvanlar dahi yiyeceğini çalmak isteyen diğer hayvanlara tepki gösterirken, insanların ekmeğini çalan hırsızı alkışlaması bir akıl hastalığıdır."