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İşte günün Caps'i.. Maaşın çoğunu kiraya vermek barınmak mıdır?

Vatandaş ekonomik krizle mücadele ederken, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf günün Caps'i oldu. Paylaşılan fotoğrafta "Maaşın çoğunu kiraya vermek barınmak mıdır?" denildi. 

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 16:44
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Maaşın çoğunu kiraya vermek barınmak mıdır? Günün 'caps'i

İşte günün Caps'i.. Maaşın çoğunu kiraya vermek barınmak mıdır?
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Vatandaş geçim mücadelesinde adeta savaş veriyor. Fahiş fiyatlı kiralar vatandaşı canından bezdirdi. 

Son olarak Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) 2022 Kasım ayına ilişkin açıkladığı Kiralık Konut Piyasası Raporuna göre; ülke genelinde kiralık konut ilan metrekare fiyatı 1 yılda yüzde 168 oranında arttı.

Kiralık konut ilan metrekare fiyatı İstanbul'da yüzde 147,7, Ankara'da yüzde 150, İzmir'de yüzde 160 arttı. Kiralık konut ilan metrekare fiyatı İstanbul'da 94,1 TL, Ankara'da 45 TL, İzmir'de 65 TL oldu. Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde arttı.

En alt kategorideki bir dairenin fiyatı bile 4 bin- 5 bin TL'den başlıyor.

Kiralar, yüzde yüzden fazla zamlanırken, kiracının sırtındaki küfe iyice ağırlaştı.

"MAAŞIN ÇOĞUNU KİRAYA VERMEK BARINMAK MIDIR?"

Bu durum sosyal medyaya taşındı. Gündem olan fotoğrafta "Maaşın çoğunu kiraya vermek barınmak mıdır?" denildi.

Paylaşılan fotoğraf sosyal medyayı sallayarak günün caps'i olurken, fotoğrafa yorum yağdı. 

"Maaş yetmiyor", "Duvar yazıları da evrildi", "Soğan ekmek yeriz evet, ama bir savaş olur, kıtlık olur yeriz. Ben politikacıların yaptığı zamlar yüzünden neden soğan ekmek yiyeyim ? Buna sebep olan umarım seçimi göremesin" gibi yorumlar yapıldı.

Ayrıca kira fiyatları tartışmaları sürerken, dün yaptığı bir konuşmada Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kira artışları için yapılan yüzde 25 ile sınırlanması uygulamasının "Yüzde 25 kira artışı temmuzda bitecek" ifadelerini kullandı.

İşte sosyal medyada paylaşılan fotoğraf şöyle: 

 

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