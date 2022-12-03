﻿Enerjinizi sömürüp sizi mutsuzluğa doğru sürüklüyorlar. İşte hızla uzaklaşmanız gereken 4 tip insan

CNN Türk’te yer alan habere göre; Arkadaşlar hayatımızı zenginleştirir, en azından öyle olması gerekir ama bazen bazı arkadaşlıklar verdiğinden çok daha fazlasını götürdüğü vurgulandı. Bu nedenle herhangi bir ilişkinin ne zaman sizin için zehirleyici bir hal aldığını anlamak ve uzaklaşmak önemlidir yoksa bu tip insanlar egolarıyla sizi yıpratabilir, bencillikleriyle sizi yorabilir ya da sorunlarıyla sizi boğabileceği bildirildi.

İlişkilerimiz, arkadaşlarımız ve sosyal çevremiz yaşamımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Yakın çevrenizdeki insanların davranışları, hayata bakış açıları sizin yaşamınıza ve hareketlerinize de etki eder. Bazıları size umut, mutluluk, huzur verirken bazıları ise umutlarınızı, mutluluğunuzu ve huzurunuzu yok eder. Bu insanları fark edip uzaklaşmak kolay gibi görünse de işin içindeyken bu pek kolay olmaz.

Hayat sizi değersiz hissettiren insanların yanında vakit geçirecek kadar uzun değil! Hemen uzaklaşmalısınız. Bir kişi kendi hayatından memnun değilse, yaptıkları onları hiçbir zaman tatmin etmez ya da başarısızlığa uğramış gibi hissederler. Birlikteyken sizi değersiz hissettiren insanlar da böyledir. Bu negatif insanlar, farkında olmadan sizi de kendi mutsuzluklarının içine çekerler. Yakın çevrenizdeki bu insanlar, özgüveninize ve özsaygınıza zarar vererek, ilerlemenizi ve hedeflerinize ulaşmanızı bilerek ya da bilmeden engellemeye çalışırlar. Çok fazla eleştirirler, duygularınızı hiçe sayarlar. Size karşı üstünlük taslarlar ve zaman içinde sizi değersiz hissettirirler.

“TAMAM, SEN BÜYÜKSÜN”

Sürekli kendini öven ya da her daim övülme ihtiyacı içinde olan hep ben diyen bu insanlara karşı önlem almanız gerekir. Onlara “tamam, sen büyüksün” diyerek oradan uzaklaşarak kendinize büyük bir iyilik yapabilirsiniz.

Sürekli kendini öven insanlar, derinlerde bir aşağılık kompleksi barındırır. Bu onların kendini eksik ve yetersiz hissetmemek için kendilerine taktıkları bir maskedir. Onlar için çok acı bir durum olsa da, sadece onları etkilemez. Sürekli kendini öven bu insanlar size çok yakınsa belirli bir süre sonra sizin hayatınızda da olumsuz etki yaratmaya başlar. Zamanla sizde kendinizi değersiz hissetmeye başlar ve daha çok övgü toplama yarışına girebilirsiniz.

HER DURUMDA HAKLI OLMAK İSTEYEN İNSANLAR

Kendi doğruları dışında hiçbir şeyi kabul etmeyen her durumda haklılığını savunan insanlar sizi yorar. Bu insanlar hayatla her daim bir yarış içindedir ve bu yarışta sizi de görmek ve yenmek isterler. Bu basit bir sohbet ya da derin önemli bir konu olabilir, onlar objektif bakış açısından yoksundur. Tek düşünebildikleri kendi söylemlerinin doğru çıkmasıdır.

Bir süre sonra bunun için yalana ya da çarpıtmaya bile başlayabilirler. Her durumda haklı olmak isteyen, sürekli kendi haklılığını savunan insanlardan uzak durmalısınız. Yoksa kendinizi sık sık çok gereksiz ve gergin tartışmaların içinde bulabilirsiniz.

Onlara “sen çok haklısın” deyip yanından ayrılın.

MANİPÜLATİF İNSANLAR

Kesinlikle çevrenizde tutmamanız gereken insan tiplerinden biri de manipülatif insanlardır. Onlar her daim sizi yönetmeye çalışırlar ve o kadar sinsidirler ki bu tip insanları tespit etmek, fark etmek oldukça zor olabilir. Bu nedenle en tehlikeli tiplerdir. Bu insanlar, isteklerini almak için kullandıkları bu taktiğin ustasıdır ve kendi çıkarları için, egoları için, bencillikleri için sizi içten içe kemirip bitirebilirler.

Manipülasyon, bir kişinin sorumluluktan kaçınmak, gerçek niyetlerini gizlemek veya şüphe ve kafa karışıklığına neden olmak için kontrol edici ve zararlı davranışlar kullanmasıdır. Yalan söyleme, suçlama, eleştirme ve utandırma gibi manipülasyon taktikleri, bir kişinin psikolojik sağlığına inanılmaz derecede zarar verebilir.