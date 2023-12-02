İşte iştah keserek kilo verdiren 5 besin…

Uzmanlar hızlıca acıkmamak için bazı besinlerin yararlı olabileceğini dile getirdi. Ayrıca bu besinlerin kilo verdiği ortaya çıktı.

İşte o besinler…

Sirke

Sirke, vücut sağlığından güzelliğe, kilo vermeden ev temizliğine kadar pek çok alanda harikalar yaratan bir üründür. İştahınızı azaltır ve sizi uzun süre tok tutar. Sirkenin içindeki asetik asit, mide sindirimini yavaşlatır ve bu da tokluk sürenizi uzatır. Salata ve yemeklerinize sirke katarak hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçim yapabilirsiniz.

Badem

Badem, vitamin, mineral ve lif bakımından zengin bir kuruyemiştir. Sağlıklı bir cilt ve saç için faydalıdır. Ayrıca omea-3 yağ asitleri içerir ve kalp sağlığını destekler. Bilimsel araştırmalar, günde 5 6 adet badem yiyen kadınların, yemeyenlere göre daha rahat kilo verebildiklerini ortaya koymuştur.

Yumurta

Yumurta, en önemli protein kaynaklarından biridir. Uzun süre tok tuttuğu ve düşük kalorili olduğu

bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Sabah kahvaltılarında bir adet haşlanmış yumurta veya az yağda pişirilmiş sahanda yumurta ile hem açlığınızı bastırabilir hem de günlük protein ihtiyacınızı sağlıklı bir şekilde karşılayabilirsiniz.

Yeşil çay

Yeşil çay, vücudunuzun toksinlerden arınmasını, hücrelerinizin yenilenmesini sağlar. Vücudunuzun metabolizmasını hızlandırır, yağ yakımına yardımcı olur ve sizi uzun süre tok tutar. Günde 1-2 fincan yeşil çay içerek hem enerjinizi artırabilir hem de fazla kilolardan kurtulabilir hem de tokluk hissedebilirsiniz.

Tarçın

Tarçın, hoş kokusuyla duyularınızı canlandıran ve enerji veren bir baharattır. Bilim insanları tarafından ilgi gören ve üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapılan tarçın, kan şekerini dengeleyerek açlık hissini azaltır ve tokluk sağlar. Ara öğünlerinizde veya acıktığınızda birkaç dilim elma üzerine tarçın serpebilirsiniz. Hem tok kalacak hem de kilo vereceksiniz.