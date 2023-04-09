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  • İYİ Parti'de mevcut 25 milletvekili liste dışı kaldı. 11 vekil ile "Yola devam" denildi

İYİ Parti'de mevcut 25 milletvekili liste dışı kaldı. 11 vekil ile "Yola devam" denildi

İYİ Parti'nin YSK'ya sunduğu milletvekili aday listesi belli oldu. İYİ Parti’nin 27’nci dönem milletvekillerinin 25'i listede yer alamazken 11 milletvekili ile yola devam kararı alındı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 20:21
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İYİ Parti'de mevcut 25 milletvekili liste dışı kaldı

İYİ Parti'de mevcut 25 milletvekili liste dışı kaldı. 11 vekil ile ''Yola devam'' denildi
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Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre milletvekili aday listelerinin teslimine saatler kala İYİ Parti de aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na tslim etti. Geçen dönem milletvekili olan 36 isimden 25’i aday listesinde yer almadı.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, aday olmayacaklarını daha önce duyurmuştu.

İYİ PARTİ’NİN ADAY GÖSTERİLMEYEN İSİMLERİ

İYİ Parti’nin 27. Dönem milletvekili olan ve 14 Mayıs’ta yapılacak parlamento seçiminde aday gösterilmeyen isimleri şöyle sıralandı.

Mehmet Metanet Çulhaoğlu - Adana Milletvekili
Ayhan Erel - Aksaray Milletvekili
İbrahim Halil Oral - Ankara Milletvekili
Durmuş Yılmaz - Ankara Milletvekili
Hasan Subaşı - Antalya Milletvekili
Feridun Bahşi - Antalya Milletvekili
Aydın Adnan Sezgin - Aydın Milletvekili
İsmail Koncuk - Adana Milletvekili
Ahmet Kamil Erozan - Bursa Milletvekili
İsmail Tatlıoğlu - Bursa Milletvekili
Orhan Çakırlar - Edirne Milletvekili
Naci Cinisli - Erzurum Milletvekili
Arslan Kabukçuoğlu - Eskişehir Milletvekili
İmam Hüseyin Filiz - Gaziantep Milletvekili
Hayrettin Nuhoğlu - İstanbul Milletvekili
Ahmet Çelik - İstanbul Milletvekili
Ümit Beyaz - İstanbul Milletvekili
Abdul Ahat Andican - İstanbul Milletvekili
Aytun Çıray - İzmir Milletvekili
Zeki Hakan Sıdalı - Mersin Milletvekili
Behiç Çelik - Mersin Milletvekili
Bedri Yaşar - Samsun Milletvekili
Enez Kaplan - Tekirdağ Milletvekili
Hüseyin Örs - Trabzon Milletvekili
Ayhan Altıntaş - Ankara Milletvekili

MİLLETVEKİLLİĞİNE DEVAM EDECEK 11 İSİM

İYİ Parti’nin 28. dönemde de milletvekilliğine devam edebilecek şekilde seçilebilecek yerden aday gösterilen 11 ismi ise şunlar oldu:

Koray Aydın Ankara Milletvekili (Ankara 1 – 1)
Şenol Sunat Ankara Milletvekili (Manisa 1)
Yasin Öztürk Denizli Milletvekili (Denizli 1)
Aylin Cesur Isparta Milletvekili (Isparta 1)
Müsavat Dervişoğlu İzmir Milletvekili (İzmir 1)
Dursun Ataş Kayseri Milletvekili (Kayseri 1)
Lütfü Türkkan Kocaeli Milletvekili (Kocaeli 1)
Fahrettin Yokuş Konya Milletvekili (Konya 2)
Metin Ergun Muğla Milletvekili (Muğla 1)
Ümit Dikbayır Sakarya Milletvekili (Sakarya 1)
Erhan Usta Samsun Milletvekili (Samsun 1)

BAŞKANLIK DİVANI’NDA 5 İSİM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİNDE YER ALMADI

İYİ Parti 18 kişiden oluşan Başkanlık Divanı’ndan Ahmet Kamil Erozan, Bilge Yılmaz, Mehmet Tolga Akalın ve Ayfer Yılmaz milletvekili aday listesinde yer almadı.

Bu isimlerin bir kısmının yürütme organında görev almak için başvuru yapmadığı biliniyor. Başkanlık Divanı üyeleri Koray Aydın Ankara’dan, Uğur Poyraz Antalya’dan, Ümit Dikbayır Sakarya’dan, Cihan Paçacı İstanbul’dan, Bahadır Erdem İstanbul’dan, Şenol Sunat Manisa’dan, Rıdvan Uz Çanakkale’den, Mehmet Salim Ensarioğlu İstanbul’dan, Metin Ergun Muğla’dan, Ümit Özlale İzmir’den, Sevinç Atabay Bursa’dan, Ünzile Yüksel Giresun’dan, Burak Akburak İstanbul’dan ve Kürşat Zorlu Ankara’dan aday gösterildi.

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