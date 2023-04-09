İYİ Parti'de mevcut 25 milletvekili liste dışı kaldı. 11 vekil ile ''Yola devam'' denildi

Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre milletvekili aday listelerinin teslimine saatler kala İYİ Parti de aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na tslim etti. Geçen dönem milletvekili olan 36 isimden 25’i aday listesinde yer almadı.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ile Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, aday olmayacaklarını daha önce duyurmuştu.

İYİ PARTİ’NİN ADAY GÖSTERİLMEYEN İSİMLERİ

İYİ Parti’nin 27. Dönem milletvekili olan ve 14 Mayıs’ta yapılacak parlamento seçiminde aday gösterilmeyen isimleri şöyle sıralandı.

Mehmet Metanet Çulhaoğlu - Adana Milletvekili

Ayhan Erel - Aksaray Milletvekili

İbrahim Halil Oral - Ankara Milletvekili

Durmuş Yılmaz - Ankara Milletvekili

Hasan Subaşı - Antalya Milletvekili

Feridun Bahşi - Antalya Milletvekili

Aydın Adnan Sezgin - Aydın Milletvekili

İsmail Koncuk - Adana Milletvekili

Ahmet Kamil Erozan - Bursa Milletvekili

İsmail Tatlıoğlu - Bursa Milletvekili

Orhan Çakırlar - Edirne Milletvekili

Naci Cinisli - Erzurum Milletvekili

Arslan Kabukçuoğlu - Eskişehir Milletvekili

İmam Hüseyin Filiz - Gaziantep Milletvekili

Hayrettin Nuhoğlu - İstanbul Milletvekili

Ahmet Çelik - İstanbul Milletvekili

Ümit Beyaz - İstanbul Milletvekili

Abdul Ahat Andican - İstanbul Milletvekili

Aytun Çıray - İzmir Milletvekili

Zeki Hakan Sıdalı - Mersin Milletvekili

Behiç Çelik - Mersin Milletvekili

Bedri Yaşar - Samsun Milletvekili

Enez Kaplan - Tekirdağ Milletvekili

Hüseyin Örs - Trabzon Milletvekili

Ayhan Altıntaş - Ankara Milletvekili

MİLLETVEKİLLİĞİNE DEVAM EDECEK 11 İSİM

İYİ Parti’nin 28. dönemde de milletvekilliğine devam edebilecek şekilde seçilebilecek yerden aday gösterilen 11 ismi ise şunlar oldu:

Koray Aydın Ankara Milletvekili (Ankara 1 – 1)

Şenol Sunat Ankara Milletvekili (Manisa 1)

Yasin Öztürk Denizli Milletvekili (Denizli 1)

Aylin Cesur Isparta Milletvekili (Isparta 1)

Müsavat Dervişoğlu İzmir Milletvekili (İzmir 1)

Dursun Ataş Kayseri Milletvekili (Kayseri 1)

Lütfü Türkkan Kocaeli Milletvekili (Kocaeli 1)

Fahrettin Yokuş Konya Milletvekili (Konya 2)

Metin Ergun Muğla Milletvekili (Muğla 1)

Ümit Dikbayır Sakarya Milletvekili (Sakarya 1)

Erhan Usta Samsun Milletvekili (Samsun 1)

BAŞKANLIK DİVANI’NDA 5 İSİM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİNDE YER ALMADI

İYİ Parti 18 kişiden oluşan Başkanlık Divanı’ndan Ahmet Kamil Erozan, Bilge Yılmaz, Mehmet Tolga Akalın ve Ayfer Yılmaz milletvekili aday listesinde yer almadı.

Bu isimlerin bir kısmının yürütme organında görev almak için başvuru yapmadığı biliniyor. Başkanlık Divanı üyeleri Koray Aydın Ankara’dan, Uğur Poyraz Antalya’dan, Ümit Dikbayır Sakarya’dan, Cihan Paçacı İstanbul’dan, Bahadır Erdem İstanbul’dan, Şenol Sunat Manisa’dan, Rıdvan Uz Çanakkale’den, Mehmet Salim Ensarioğlu İstanbul’dan, Metin Ergun Muğla’dan, Ümit Özlale İzmir’den, Sevinç Atabay Bursa’dan, Ünzile Yüksel Giresun’dan, Burak Akburak İstanbul’dan ve Kürşat Zorlu Ankara’dan aday gösterildi.