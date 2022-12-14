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  • Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’da pasaport kuyruğuna kendisi girdi. Orhan Uğuroğlu adım adım Bay Kemal’in peşinde

Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’da pasaport kuyruğuna kendisi girdi. Orhan Uğuroğlu adım adım Bay Kemal’in peşinde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalışma ziyareti kapsamında Almanya’ya gitti. Kılıçdaroğlu’nun Amerikalı danışmanı Jeremy Rifkin'in de ekibe Almanya’da katılacağı öğrenildi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 12:05
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Orhan Uğuroğlu adım adım Bay Kemal’in peşinde. Bay Kemal Almanya’da pasaport kuyruğuna kendisi girdi

Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’da pasaport kuyruğuna kendisi girdi. Orhan Uğuroğlu adım adım Bay Kemal’in peşinde
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah 08.35'te tarifeli uçakla Almanya'nın Başkenti Berlin'e gitti.

14-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek ziyaret kapsamında Berlin'in yanı sıra Frankfurt ve Münih’e de gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu’na CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik ediyor.

Amerikalı danışman Jeremy Rifkin de ekibe Almanya’da katılacak.

Kılıçdaroğlu'na Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu da eşlik ediyor.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN 14 ARALIK 2022 BERLİN PROGRAMI

- Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Başar Şen’i Ziyaret(Saat: 11.00 / TSİ: 13.00)

- Prof. Dr. Şahin Albayrak ile Görüşme(Yer: Berlin Teknik Üniversitesi / Saat: 12.30 / TSİ: 14.30)

- Prof. Dr. Eckart Uhlmann ile Görüşme(Yer: Fraunhofer Institut / Saat: 15.30 / TSİ: 17.30)

- Funke Mediengruppe Görüşmesi(Basına Kapalı / Saat: 18.15 / TSİ: 20.15)

- İş İnsanları ile Akşam Yemeği(Basına Kapalı / Saat: 19.15 / TSİ: 21.15)

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düşünüyorum
14.12.2022 13:01
Bu hareket zonguldakta olsaydı şahane ve saygın olurdu, fotodaki gibi olunca incitici ve itici olmuş, birde bu kareden bakalım  
 
zonguldak
14.12.2022 12:50
tüm siyasetçiler aynen böyle olmalı halkın adamı  
 
ÜLKÜCÜ
14.12.2022 12:26
NE SAÇMA BİR HABER BANA HABER VERSEYDİNİZ YERİNE BEN SIRAYA GİRERDİM  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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