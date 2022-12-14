Kemal Kılıçdaroğlu Almanya’da pasaport kuyruğuna kendisi girdi. Orhan Uğuroğlu adım adım Bay Kemal’in peşinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah 08.35'te tarifeli uçakla Almanya'nın Başkenti Berlin'e gitti.

14-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek ziyaret kapsamında Berlin'in yanı sıra Frankfurt ve Münih’e de gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu’na CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik ediyor.

Amerikalı danışman Jeremy Rifkin de ekibe Almanya’da katılacak.

Kılıçdaroğlu'na Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu da eşlik ediyor.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN 14 ARALIK 2022 BERLİN PROGRAMI

- Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Başar Şen’i Ziyaret(Saat: 11.00 / TSİ: 13.00)

- Prof. Dr. Şahin Albayrak ile Görüşme(Yer: Berlin Teknik Üniversitesi / Saat: 12.30 / TSİ: 14.30)

- Prof. Dr. Eckart Uhlmann ile Görüşme(Yer: Fraunhofer Institut / Saat: 15.30 / TSİ: 17.30)

- Funke Mediengruppe Görüşmesi(Basına Kapalı / Saat: 18.15 / TSİ: 20.15)

- İş İnsanları ile Akşam Yemeği(Basına Kapalı / Saat: 19.15 / TSİ: 21.15)