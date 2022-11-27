27 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İşte lahana turşusunun hastalıklara etkisi

Özellikle kış aylarının şifa deposu turşuların içinde en önemlisi lahana turşusu. İşte lahana turşusunun işe yaradığı hastalıklar…

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 17:58
Takip Et

İşte lahana turşusunun etkisi

İşte lahana turşusunun hastalıklara etkisi
+
Aa
-

Sağlık deposu sebze lahanayı, turşu olarak tükettiğimizde faydaları saymakla bitmiyor.

Lahana turşusu, bağışıklık sistemi ve metabolizma için önemli olan C vitamini açısından zengindir. Ek olarak, size B grubundan vitaminler ve vücudun A vitamini oluşturduğu beta-karoten sağlar. Sağlıklı gözler, cilt ve kemikler için vücutta A vitamini gerekli. Lahana turşusu ayrıca kanın pıhtılaşması için önemli olan K vitamini içerir. İşte lahana kurşusunun müthiş faydaları.

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Lahana turşusu ve dolayısıyla lahana turşusu suyu, vücuttaki birçok işlem için önemli olan sağlıklı besinler ve laktik asit bakterileri açısından zengindir. Düzenli tüketimi vücut üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Her şeyden önce, muhafaza işlemi, laktik asit fermantasyonu sırasında oluşan içerdiği laktik asidin sağlık açısından faydaları vardır.

Sülforafan gibi bileşikler açısından zengin olan lahana, diyetinize eklemek için değerli bir sebzedir. Bunun nedeni, bu yararlı bileşiklerin oksidatif hasarı önlemesi ve muhtemelen kolorektal kanser de dahil olmak üzere kansere karşı koruyucu bir şekilde hareket etmesidir . Benzer bir şekilde, fermente lahana ve suları da etkili bir rol oynuyor gibi görünüyor.

Laktik asit bakterileri, doğal probiyotikler gibi davranarak, bağırsak florasını güçlendirebilir, bu da sağlıklı sindirimi destekler. İçerdiği diyet lifleri de sindirimi uyarır. Günlük lahana turşusu suyu tüketimi, arındırıcı ve detoksifiye edici bir etkiye sahiptir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Bağışıklık sistemimizin çoğu bağırsaklarımızda bulunur, bu nedenle lahana turşusunun bağırsağı destekleyen özelliklerinin de faydalı olması şaşırtıcı olmayabilir. Lahana turşusundan elde edilen iyi bakteri veya probiyotikler, sindirim sisteminizin iç yüzeyini sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Güçlü bir bağırsak astarı, istenmeyen maddelerin veya toksinlerin vücudunuza 'sızmasını' engeller ve böylece bir bağışıklık tepkisine neden olur. Aynı bakteriler, doğal antikorlarınızı da destekler ve enfeksiyon riskinizi azaltır.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Lahana turşusunun kalp sağlıklı özelliklerini destekleyen bir dizi faktör vardır. İlk olarak, lif açısından zengin olması ve faydalı probiyotik bakteri kaynağı olması, lahana turşusunu kolesterol seviyelerini dengelemek için faydalı kılar. Lahana iyi bir potasyum kaynağıdır ve probiyotik içeriği kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

RUH HALİNİ DİNGİNLEŞTİRİYOR

 Bağırsak floramızın ruh halimizi ve davranışımızı nasıl etkilediği hızla gelişiyor ve lahana turşusu gibi fermente gıdaların önemli bir rol oynayabileceği görülüyor. Fermente gıdalarda yaygın olarak bulunan Lactobacillis helveticus ve Longum Bifidobacteria dahil olmak üzere bazı probiyotik bakteri türleri, anksiyete ve depresyon semptomlarını iyileştirebilir.Bunu, bağırsakta daha sağlıklı bir dengeyi teşvik ederek ve iltihabı azaltmaya ve daha sağlıklı bir bağırsak ortamını teşvik etmeye yardımcı olan kısa zincirli yağ asitleri adı verilen bileşikleri üreterek yaparlar.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
1
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
2
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
3
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
4
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
5
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
6
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Düzce depremini bir yıl önceden bilen Prof. Şener Üşümezsoy yeni olacak depremin yerini açıkladı
7
﻿Düzce depremini bir yıl önceden bilen Prof. Şener Üşümezsoy yeni olacak depremin yerini açıkladı
﻿Düzce depremini bir yıl önceden bilen Prof. Şener Üşümezsoy yeni olacak depremin yerini açıkladı
﻿Depremden etkilenenlere yerinde sağlık hizmeti 
﻿Depremden etkilenenlere yerinde sağlık hizmeti 
﻿Depremden etkilenenlere yerinde sağlık hizmeti 
﻿15 günde 2 kez felç geçirdi, operasyonla sağlığına kavuştu
﻿15 günde 2 kez felç geçirdi, operasyonla sağlığına kavuştu
﻿15 günde 2 kez felç geçirdi, operasyonla sağlığına kavuştu
﻿Şanlıurfa'da 74 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Şanlıurfa'da 74 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Şanlıurfa'da 74 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Çin'de COVID-19 huzursuzluğu artıyor
﻿Çin'de COVID-19 huzursuzluğu artıyor
﻿Çin'de COVID-19 huzursuzluğu artıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.