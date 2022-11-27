İşte lahana turşusunun hastalıklara etkisi

Sağlık deposu sebze lahanayı, turşu olarak tükettiğimizde faydaları saymakla bitmiyor.

Lahana turşusu, bağışıklık sistemi ve metabolizma için önemli olan C vitamini açısından zengindir. Ek olarak, size B grubundan vitaminler ve vücudun A vitamini oluşturduğu beta-karoten sağlar. Sağlıklı gözler, cilt ve kemikler için vücutta A vitamini gerekli. Lahana turşusu ayrıca kanın pıhtılaşması için önemli olan K vitamini içerir. İşte lahana kurşusunun müthiş faydaları.

KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Lahana turşusu ve dolayısıyla lahana turşusu suyu, vücuttaki birçok işlem için önemli olan sağlıklı besinler ve laktik asit bakterileri açısından zengindir. Düzenli tüketimi vücut üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Her şeyden önce, muhafaza işlemi, laktik asit fermantasyonu sırasında oluşan içerdiği laktik asidin sağlık açısından faydaları vardır.

Sülforafan gibi bileşikler açısından zengin olan lahana, diyetinize eklemek için değerli bir sebzedir. Bunun nedeni, bu yararlı bileşiklerin oksidatif hasarı önlemesi ve muhtemelen kolorektal kanser de dahil olmak üzere kansere karşı koruyucu bir şekilde hareket etmesidir . Benzer bir şekilde, fermente lahana ve suları da etkili bir rol oynuyor gibi görünüyor.

Laktik asit bakterileri, doğal probiyotikler gibi davranarak, bağırsak florasını güçlendirebilir, bu da sağlıklı sindirimi destekler. İçerdiği diyet lifleri de sindirimi uyarır. Günlük lahana turşusu suyu tüketimi, arındırıcı ve detoksifiye edici bir etkiye sahiptir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR



Bağışıklık sistemimizin çoğu bağırsaklarımızda bulunur, bu nedenle lahana turşusunun bağırsağı destekleyen özelliklerinin de faydalı olması şaşırtıcı olmayabilir. Lahana turşusundan elde edilen iyi bakteri veya probiyotikler, sindirim sisteminizin iç yüzeyini sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Güçlü bir bağırsak astarı, istenmeyen maddelerin veya toksinlerin vücudunuza 'sızmasını' engeller ve böylece bir bağışıklık tepkisine neden olur. Aynı bakteriler, doğal antikorlarınızı da destekler ve enfeksiyon riskinizi azaltır.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Lahana turşusunun kalp sağlıklı özelliklerini destekleyen bir dizi faktör vardır. İlk olarak, lif açısından zengin olması ve faydalı probiyotik bakteri kaynağı olması, lahana turşusunu kolesterol seviyelerini dengelemek için faydalı kılar. Lahana iyi bir potasyum kaynağıdır ve probiyotik içeriği kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

RUH HALİNİ DİNGİNLEŞTİRİYOR

Bağırsak floramızın ruh halimizi ve davranışımızı nasıl etkilediği hızla gelişiyor ve lahana turşusu gibi fermente gıdaların önemli bir rol oynayabileceği görülüyor. Fermente gıdalarda yaygın olarak bulunan Lactobacillis helveticus ve Longum Bifidobacteria dahil olmak üzere bazı probiyotik bakteri türleri, anksiyete ve depresyon semptomlarını iyileştirebilir.Bunu, bağırsakta daha sağlıklı bir dengeyi teşvik ederek ve iltihabı azaltmaya ve daha sağlıklı bir bağırsak ortamını teşvik etmeye yardımcı olan kısa zincirli yağ asitleri adı verilen bileşikleri üreterek yaparlar.