Kış aylarında şifa dağıtıyor

İHA’nın haberine göre; Koruyucu etkinliği ile içeriğinde bağışıklık sistemini güçlendiren pek çok vitamin, mineral ve antioksidan barındıran doğal turşular, öğünlerle birlikte tüketildiğinde, içeriklerinde yer alan sirke sayesinde insülin salınımını dengeleyerek daha kontrollü bir kan şekeri sağladığı vurgulandı.

Kışın sofraların baş tacı olan, damak tadının vazgeçilmezi ve soğuk havalarda vücut direncinin bir numaralı yardımcısı olan turşular, bağışıklık sistemini koruyup güçlendirdiğinin altı çizildi.

Kahramanmaraş’ta aromatik bitki ve şifalı bitkilere yıllarını ayıran Mustafa Uludağ, yetiştirdiği ve doğadan topladığı bitkilerin turşularını kurarak şifa dağıtıyor. Evinde ürettiği domates, biber, lahana, karnabahar turşuları ve aynı zamanda hünnap, nar, alıç, vişne, kiraz turşu suları ile kendisine başvuran hastaların doğal yollarla rahatsızlıklarını vücutlarından atmalarını sağlıyor.

Turşuların her evde bulunmasını gerektiğini belirten Uludağ, “Ortalıkta salgın bir hastalık varsa virüs ve bakteriler de dolaşıyorsa turşuların evlerde bulunması gerekiyor. Ben turşunun evlerde, apartmanlarda her yerde bulunmasını tavsiye ediyorum. Turşu, Mezopotamya zamanından bu yana günümüze kadar geldiğini biliyoruz” dedi.

Kış hastalıkları ve korona virüsün turşuya olan talebi arttırdığını söyleyen Uludağ, “Turşu ve suyu bağışıklık sistemini çok güçlendiriyor. Vücudun sindirim ve dolaşım sistemindeki dezenfektan görevini sirke üstleniyor. Günde 1 bardak sirke suyunu içerseniz mide, bağırsak, dolaşım ve sindirim sitemine kadar büyük fayda sağlar. Bağırsaklarda zararlı bakterileri sirke suyu öldürüyor, yararlılarına ise bir şey yapmıyor. Turşu ve sirke suyunu evlerinden eksik etmeyenlerin hastalık oranları daha düşük” diye konuştu.

Sirke ve turşu suyunun faydaları hakkında da bilgiler veren Uludağ, şunları kaydetti:

“Turşu suyunu veya sirke suyunu ağzınızda gargara yapın, o zaman ağız ve boğaz kısmı tertemiz olur. Aynı zamanda bu suyu burnunuza çekin yine tertemiz olur. Bunu yediğiniz zaman bağışıklık siteminiz de güçlendiği için hastalıklara karşı direncimiz de artmış oluyor. Bunlarla ilgili asla ticari bir işimiz yok. Burada bazı hastalar var ve bunları bizlerden istiyor. Biz de ürettiğimiz bu malzemeleri bedelsiz bir şekilde kendilerine veriyoruz. Turşu her sudan olmaz, PH değeri uygun olan sudan yapmamız gerekiyor. Turşu her sudan olmaz.”

