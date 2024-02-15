Bu besin tam bir şifa kaynağı

Chlorella, yeşil renkli bir tatlı su yosunu türüdür. Bu yosunun genetik yapısı 2,5 milyar yıldır değişmemiştir. Chlorella, kurutulduğunda protein bakımından çok zengin bir gıda haline gelir.

Chlorella (Klorella) nedir, neye iyi gelir? İşte chlorella’nın faydaları ve ilginç özellikleri… Chlorella (Klorella) hem besin değeri hem de yapısıyla dikkat çekici bir yosundur. Chlorella’nın faydaları henüz tam olarak bilinmese de, içindeki vitamin, protein ve diğer maddeler sayesinde sağlığa çok yararlı bir yosun olduğu söylenebilir. Chlorella (Klorella) ile ilgili ayrıntılı bilgiler şöyle…

Chlorella, tek hücreli ve yeşil bir tatlı su yosunudur. ‘Chlorella vulgaris’ ve ‘Chlorella pyrenoidosa’ olmak üzere 30’dan fazla çeşidi vardır. Bu yosunun sert bir hücre duvarı vardır ve insanlar bunu sindiremez. Bu yüzden chlorella’nın faydalarından yararlanmak için Kapsül, tablet, toz veya ekstrakt şeklinde takviye almak gerekir.

YARARLARI NELER

Chlorella’nın birçok sağlık faydası olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur. İşte bunlardan bazıları… Besleyicidir Chlorella’nın besin içeriği çok yüksektir ve bu yüzden “süper yiyecek” olarak nitelendirilir.

Chlorella, vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleri gibi birçok besin maddesi içerir. Farklı markaların besin değerleri birbirinden farklı olabilir. Chlorella, magnezyum, çinko, bakır, potasyum, kalsiyum, folik asit ve B grubu vitaminler gibi besinleri az miktarda sağlar. Chlorella, çok miktarda tüketildiğinde lif kaynağı olabilir. Ancak, çoğu takviye, bir dozda 1 gramdan az lif içerir.

SOLUNUM SORUNLARINA İYİ GELİR

Chlorella, iltihabı azaltabilecek antioksidanlar da dahil olmak üzere bazı bileşiklere sahiptir. Chlorella’da bulunan antioksidanların, astım ve diğer solunum hastalıklarının tedavisine katkıda bulunan iltihap karşıtı etkileri vardır.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Chlorella, göz sağlığı için önemli olan ve makula dejenerasyonu riskini azaltan lutein ve zeaksantin gibi iki karotenoid içerir.

KARACİĞER SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Chlorella takviyelerinin, karaciğer hastalığı olan kişilerde karaciğer fonksiyonlarını geliştirdiği gözlemlenmiştir. Ancak, sağlıklı kişiler için bu konuda net bir kanıt yoktur.

VÜCUDU ARINDIRIR

Chlorella, ağır metaller ve diğer zararlı maddeler ile bağlanarak vücudun temizlenmesine yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir Bağışıklık sisteminiz, enfeksiyonlara karşı savaşarak sağlığınızı korur.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Chlorella’da bulunan niasin, lif, karotenoidler ve antioksidanlar gibi besinler, kolesterol seviyenizi düşürmeye yardımcı olabilir.

ANTİOKSİDANDIR

Chlorella’nın antioksidan içeriği, kronik hastalıklardan korunmada faydalı olabilir, ancak bu konuda daha fazla insan çalışması yapılması gerekmektedir.

TANSİYONU DÜZENLER

Chlorella ile ilgili bazı çalışmalar, kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Besinlerinin çoğu, damarların sertleşmesini önlemeye katkıda bulunur.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR

Chlorella takviyeleri almak, kan şekerini düşürmeye ve insülin hassasiyetini artırmaya yardımcı olabilir. Chlorella’nın kan şekeri üzerindeki etkisi için daha fazla araştırma yapılması gerektiği için, kan şekerini kontrol etmek için tek başına chlorella kullanmanız önerilmez, ancak diğer tedavilerle birlikte faydalı olabilir.