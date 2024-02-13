Ödem hastalığına faydalı olan ot ortaya çıktı

Sağlıklı beslenmek isteyenler, doğal ürünlere yöneliyor. Bu ürünler arasında kuduz otu gibi şifalı bir bitki de var.

KUDUZ OTU NEDİR?

Koyu yeşil renkli, çok yıllık otsu bir bitki olan kuduz otu, dişotugiller familyasına aittir. Boyu 30-120 cm arasında değişir. Yaprakları sert ve dalgalıdır. Çiçekleri salkım şeklindedir. Çakıllı, çorak arazide yetişir. Zehirlidir.

KUDUZ OTUNUN FAYDALARI

Kuduz otu, ödem hastalığına iyi gelir. Mesane taşlarının atılmasına destek olur. Spazm ve ağrıları azaltır.

ÖDEM NEDİR?

Ödem, vücuttaki damarlardan dokulara geçen fazla sıvının yol açtığı şişliktir. Vücudun her yerinde görülebilir, ancak eller, kollar, ayaklar, ayak bilekleri ve bacaklarda daha belirgindir.

ÖDEM NEDEN OLUR?

Ödem, vücudunuzdaki küçük kan damarlarının (kılcal damarlar) sıvı kaçırması sonucu oluşur. Kaçan sıvı, damarların etrafındaki dokularda toplanır ve şişmeye sebep olur. Kalp, karaciğer ve böbrek hastalıkları olanlarda ödem, vücutta fazla sıvı biriktiren tuzun vücuttan atılamaması nedeniyle görülür.