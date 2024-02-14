Balgam söktürür. Nezleyi keser. Dizanteride faydalıdır. İşte o ot

Laden otu, doğanın sunduğu şifalı bitkilerden biridir. Sağlığına önem verenlerin tercih ettiği laden otu, pek çok faydasıyla öne çıkar.

Laden otu nedir?

Laden otu, Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetişen, yaprakları yapışkan ve kokulu, çiçekleri beyaz veya pembe renkli bir bitkidir. Ladengiller familyasına ait olan laden otu, diğer adıyla laden gülü olarak da bilinir. Bitkinin yaprakları, çiçekleri ve meyveleri, içerdikleri zamk sayesinde tıbbi ve kozmetik amaçlarla kullanılır.

Faydaları

Laden otu, solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir. Balgam söktürür, nezleyi keser, öksürüğü azaltır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir, adet düzenleyici etkisi vardır. Dizanteri gibi bağırsak enfeksiyonlarında da faydalıdır. Laden otu, cilt sağlığı için de önemlidir. Egzama, pişik, mantar gibi cilt sorunlarında kullanılır. Ayrıca parfüm ve sabun yapımında da değerlendirilir.

Nasıl kullanılır?

Laden otu, çay olarak tüketilebilir. Bunun için bir kahve kaşığı kadar kuru laden otu, bir bardak kaynar suya atılır ve 5-10 dakika demlenmesi beklenir. Süzülen çay, günde 2-3 bardak içilebilir. Laden otu çayı, yaralara da pansuman olarak uygulanabilir. Laden otu, uzun süreli kullanımda uykusuzluğa neden olabileceği için, akşam saatlerinde içilmemesi önerilir.