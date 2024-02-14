Balgam söktürür. Nezleyi keser. Dizanteride faydalıdır. İşte o ot

Erhan Songür
Balgam söktürür. Nezleyi keser. Dizanteride faydalıdır. İşte o ot
Balgam söktüren, nezleyi kesen, dizanteride faydalı olan laden otu dikkat çekti.

Laden otu, doğanın sunduğu şifalı bitkilerden biridir. Sağlığına önem verenlerin tercih ettiği laden otu, pek çok faydasıyla öne çıkar.

Laden otu nedir?

Laden otu, Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetişen, yaprakları yapışkan ve kokulu, çiçekleri beyaz veya pembe renkli bir bitkidir. Ladengiller familyasına ait olan laden otu, diğer adıyla laden gülü olarak da bilinir. Bitkinin yaprakları, çiçekleri ve meyveleri, içerdikleri zamk sayesinde tıbbi ve kozmetik amaçlarla kullanılır.

Faydaları

Laden otu, solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir. Balgam söktürür, nezleyi keser, öksürüğü azaltır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir, adet düzenleyici etkisi vardır. Dizanteri gibi bağırsak enfeksiyonlarında da faydalıdır. Laden otu, cilt sağlığı için de önemlidir. Egzama, pişik, mantar gibi cilt sorunlarında kullanılır. Ayrıca parfüm ve sabun yapımında da değerlendirilir.

Nasıl kullanılır?

Laden otu, çay olarak tüketilebilir. Bunun için bir kahve kaşığı kadar kuru laden otu, bir bardak kaynar suya atılır ve 5-10 dakika demlenmesi beklenir. Süzülen çay, günde 2-3 bardak içilebilir. Laden otu çayı, yaralara da pansuman olarak uygulanabilir. Laden otu, uzun süreli kullanımda uykusuzluğa neden olabileceği için, akşam saatlerinde içilmemesi önerilir.

İlgili Haberler
Uyumadan önce yenen dereotunun mucize faydaları ortaya çıkıyor
Altınbaşak otunun faydaları nelerdir
Alıç ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Şifa saçan otun faydaları say say bitmiyor
Ülsere şifa oluyor. Mucize otun faydaları say say bitmiyor
Hıthıt otu adeta şifa saçıyor. Faydaları say say bitmiyor
Son Haberler
NBA'da çılgın gece Spor
NBA'da çılgın gece
Hayatını hiçe sayarak selde mahsur kalan kediyi kurtardı Gündem
Hayatını hiçe sayarak selde mahsur kalan kediyi kurtardı
Okan Buruk Icardi'den korkuyor. Ümit Özat Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı Spor
Okan Buruk Icardi'den korkuyor. Ümit Özat Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı
İYİ Parti’nin Hatay adayı açıklandı Siyaset
İYİ Parti’nin Hatay adayı açıklandı
Türk otomobil firmasından dev kar açıklaması Ekonomi
Türk otomobil firmasından dev kar açıklaması
Siyanür faciasının yaşandığı maden bölgesinde yağmur başladı. Korkulan oldu Gündem
Siyanür faciasının yaşandığı maden bölgesinde yağmur başladı. Korkulan oldu
Ankaragücü Galatasaray maçının oynanacağı stadyum belli oldu Spor
Ankaragücü Galatasaray maçının oynanacağı stadyum belli oldu