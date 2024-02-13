Boğaz ağrılarını geçirir. Basur memelerini tedavi eder. İşte o ot

Ersoy Özdem
Boğaz ağrılarını geçirir. Basur memelerini tedavi eder. İşte o ot
Boğaz ağrılarını geçiren ve basur memelerini tedavi eden kuşekmeği otu ortaya çıktı.

Doğal ürünler, sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi oluyor. Bu ürünlerden biri de kuşekmeği otu adlı şifalı bir bitkidir.

Kuşekmeği otu, turpgiller familyasına ait, beyaz ya da mor renkli çiçekleri olan bir ottur. Çeşitli türleri bulunmaktadır.

Kuşekmeği otunun faydaları arasında, basur sorununu gidermek ve boğaz ağrısını hafifletmek sayılabilir.

Basur, rektum ve anüs bölgesindeki damarların şişmesi ve iltihaplanması durumudur.

Hemoroid olarak da bilinir. Damar duvarları çok fazla genişlediğinde, ağrı ve kanama gibi belirtiler ortaya çıkar.

Boğaz ağrısı, boğazda enfeksiyon nedeniyle oluşan tahriş sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.

Boğaz ağrısı olan kişilerde, kaşınma, kuruma, yutma güçlüğü ve konuşma esnasında ağrı gibi şikayetler görülür.

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