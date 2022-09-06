Yüksek tansiyonu 12.8'e sabitliyor. İşte o besinler

Posta’nın haberine göre; Yüksek tansiyon insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Tansiyon yüksekliğiyle doğal yollardan baş etmenin kolay olmadığı biliniyor. Magnezyum ve potasyum içeren pazı tansiyonu düşürüyor.

İşte detaylar...

YÜKSEK TANSİYONU DÜŞÜREN BESİNLER

1-Pazı

Pazı, potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi tansiyonu düzenleyen öğelerle dolu yeşil yapraklı bir sebzedir. Bir bardak (145 gram) pişmiş pazı, günlük potasyum ve magnezyum ihtiyacınızın büyük bir bölümünü karşılar.

2-Greyfurt

Greyfurt, portakal ve limon gibi turunçgiller tansiyonu düşüren güçlü bir etkiye sahiptirler. Aynı zamanda yüksek tansiyonun yol açtığı kalp hastalığıyla ilgili risk faktörlerini azaltarak sağlıklı kalmanızı sağlayacak vitaminler ve minerallerle doludurlar.

3-Somon

Yağlı balıklar, kalp sağlığına önemli faydaları olan mükemmel bir omega-3 yağ kaynağıdır. Bu yağlar, iltihabı azaltarak ve damarları daraltan oksipinler adı verilen bileşiklerin seviyelerini düşürerek tansiyonu kontrol altına almaya yardımcı olur.

4-Fasulye ve mercimek

Fasulye ve mercimek; lif, magnezyum ve potasyum gibi kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan besinler açısından zengindir.

5-Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği küçük olabilir ancak beslenme söz konusu olduğunda marifetleri oldukça büyüktür. Kan damarlarının gevşemesi ve kan basıncının düşürülmesi için gerekli nitrik oksit üretimine katkı sunan magnezyum, potasyum ve arginin de dahil olmak pek çok öğeyi bünyesinde barındırır.