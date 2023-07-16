İşte ÖTV artışı sonrası benzin ve mazot fiyatları

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylelikle, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı toplamda 7,52 lira, 98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 7,99 lira olacak.

Motorinin litresi üzerinden 7,05 lira, LPG otogazda da 5.77 lira ÖTV alınacak.

Kararla, ÖTV tutarları motorinde ve benzinde litre başına 5 lira yükseltilmiş oldu.

Düzenlemeden önce benzinden litrede 2,52 TL, motorinden 2,05 TL ÖTV alınıyordu.

Bu artışların benzin ve motorinde pompa satış fiyatına yansımasının KDV’si ile birlikte 6 lira olması bekleniyor. LPG'deki artışın ise 5 lira olacağı belirtiliyor.

REKOR SEVİYE

Hali hazırda motorinin litresi İstanbul'da 26,32 lira, Ankara'da 26,80 lira, İzmir'de 26,97 liradan satılıyordu.

Benzin litre fiyatı ise dün gelen son zam ile İstanbul'da 28,05 lira, Ankara'da 28,53 lira, İzmir'de 28,63 lira olmuştu.

ÖTV artışından sonra akaryakıt fiyatları 35 lira seviyesine yaklaşarak rekor kırmış olacak.

Değişiklik kapsamında benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında yapılan düzenlemeler de yer alıyor.