İşte pazar tezgahlarındaki kanser bombacıları

Lahana, içerdiği B ve C vitaminleri sayesinde kanser hücrelerinin gelişimini engelleyen enzimleri aktive eder. Bu nedenle, kahvaltıdan önce bir bardak lahana suyu içmek sağlığımız için faydalı. İşte, diğer besinler..



Maydanoz da kanserle mücadelede etkili bir bitkidir.



Sarımsak ve pancar, hem kanserli hem de kansere yatkın olan vücutlarda koruyucu ve iyileştirici rol oynar.



Üzerlik otu çayı, kanın pıhtılaşmasını önleyerek damar tıkanıklığı gibi sorunları engeller.



Domates, kanserli hastalara tavsiye edilen bir besindir.



Karaturp, düzenli olarak tüketildiğinde vücudun kansere karşı savunma mekanizmasını güçlendirir. Ayrıca, az miktarda yenildiğinde metabolizmayı hızlandırır.



Isırgan otu çayı, kanserli hücrelerin büyümesini durdurarak kansere karşı etkili olur.



Kirazın rengini veren madde, göğüs, bağırsak ve prostat kanserlerine karşı koruyucu olduğu iddia edilmektedir.



Kanseri önleyen bitkiler hakkında ise, bazı çalışmalar bazı bitkilerin kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını durdurabildiğini göstermektedir. Bu bitkilerden bazıları şunlardır:



- Biberiye:

Yağ yakıcı, safra artırıcı ve idrar söktürücü özellikleri vardır.

- Funda:

İdrar artırıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı özellikleri vardır.

- Kiraz sapı:

İdrar artırıcı ve potasyum dengesini koruyucu özellikleri vardır.

- Isırgan:

İdrar söktürücü ve ödem giderici özellikleri vardır.

- Yeşil çay ve mate:

Enerji verici, idrar artırıcı ve yağ yakıcı özellikleri vardır.

- Kekik:

Safra artırıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı özellikleri vardır.

- Aloe vera:

Benzene ve formaldehit gibi toksinleri temizleyici özelliği vardır.

- İngiliz sarmaşığı:

Havadaki dışkı partiküllerini azaltıcı ve formaldehit temizleyici özelliği vardır.

- Filodendron:

Formaldehit temizleyici özelliği vardır.

- Dracaena:

Benzene, formaldehit ve trikloroetilen gibi toksinleri temizleyici özelliği vardır.