İşte sakinleştirici ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erhan Songür
İşte sakinleştirici ot
Sakinleştirici etkisi bulunmasıyla gündeme gelen karabaş otu dikkatlerden kaçmadı.

Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinler gündeme gelmeye devam ediyor. Diğer yandan karabaş otu gibi pek çok bitkinin mucizevi etkilerini öğrenmeye devam ediliyor.

Sakinleştirici etkisi bulunmasıyla gündeme gelen karabaş otu dikkat çekti.

SAKİNLEŞTİRİCİ NEDİR?

Sakinleştirici veya sedatif, düşük dozda kullanıldığında gerginlik ve bunaltıyı (anksiyete) gideren, duygu ve davranışlarda yatıştırıcı etki sağlamanın genel adına dendiği biliniyor.

KARABAŞ OTU NASIL KULLANILIR?

Karabaş otunun hem lezzetli hem de faydalı bir bitki olduğunun altı çizildi. Çeşitli amaçlarla kullanılabileceği biliniyor.

Örneğin, karabaş otunu kaynar suya atıp demleyerek bir çay hazırlayabileceğiniz ifade edildi.

Bu çay, sakinleştirici ve rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğu bildirildi. Ayrıca, karabaş otunun mor renkli çiçeklerini şekerle kaynatarak enfes bir reçel yapabilirsiniz. Bu reçel, bağışıklık sistemini güçlendirir ve sindirimi kolaylaştırır. Karabaş otu, çok yönlü bir bitki olarak öne çıkar.

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