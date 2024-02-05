İşte sarılığı kesen şifa deposu ot. Sarılık nedir?

Doğanın sunduğu besinleri keşfetmek insanlık için devam eden bir süreçtir.

Asma bitkisi, sarılık gibi korkulan bir hastalığa iyi gelen özellikleriyle ilgi çekmektedir.

Asma, asmagillerden, sarmaşık şeklinde büyüyen, çok yıllık, odunsu bir bitkidir.

Mayıs-Haziran aylarında küçük, yeşil renkli çiçekler açar. Gövdesinin kabukları zamanla koyulaşıp parçalanır.

Yaprakları kalp biçimli, kenarları dişli ve ucu sivri olan bitkinin üst yüzeyi tüysüz, alt yüzeyi tüylüdür. Meyvesi üzüm olarak bilinir. Kuru halde veya yağ şeklinde tüketilir.

ASMANI FAYDALARI...

Yapraklarından elde edilen ilaçlar kanı durdurur. Vücuda enerji verir. Sarılığa iyi gelir. İshalin önüne geçer.

SARILIK NEDİR?

Sarılık, bilirubin adlı maddenin kanda normalden fazla olmasıyla gözün beyazı ve cildin sararmasıdır.

Sarılık bir hastalık değil, bir belirtidir. Çeşitli organlardaki sorunlar sarılığa neden olabilir.