İşte seçim sonuçları: Yeniçağ sonuçları açıklıyor

YSK’nın seçim sonuçlarına ilişkin getirdiği yayın yasağının kalkması sonrası ilk sonuçlar geldi. Gelen ilk sonuçlara göre Kılıçdaroğlu’nun oyu 50, 78 olurken Erdoğan’ın oyu 49,22 oldu.

İşte seçim sonuçları: Yeniçağ sonuçları açıklıyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanma işlemlerinin sona ermesi sonrası ilk sonuçlar geldi.

YSK’nın saat 18.15’te yayın yasağını kaldırması sonrası ajanslar ellerindeki sonuçları abonelerine servis etmeye başladı.

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Ortaya çıkan sonuçlara göre Anadolu Ajansı ve Anka’nın farklı sonuçlar paylaşması dikkat çekti.

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Anka’ya göre Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 51.06 olurken Erdoğan’ın oyu ise 48.94 oldu.

Anadolu Ajansı’na göre ise Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na göre seçimi önde götürüyor. Erdoğan’ın oyu yüzde 56.36 olurken, Kılıçdaroğlu’nun oyu ise yüzde 43.64 seviyesinde bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor…

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