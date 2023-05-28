Son Dakika... Akşener'den ilk açıklama

Sandıkların kapanması sonrası açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Sandıkların başında kalmalıdırlar. Mutlaka ve mutlaka sandık başında kalın" dedi.

Son Dakika... Akşener'den ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sandıkların kapanmasının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamasında öne çıkanlar şu şekilde:

"Elbette temennimiz bu ucube sistemin değişmesine dair umudumuz, inancımız, temennimiz var.

Şu çağrıyı yapmak istiyorum; Millet İttifakı'nın müşahitleri, sandık başkanları son ana kadar sandık başlarında kalmalıdırlar. Herhangi bir yorgunluk belirtisinde hangi partiye aitseler o partinin yetkililerini aramalıdırlar.

Genç müşahitlerin özellikle orada kalmalarını motivasyonlarını yüksek tutmalarını istiyorum, hayırlı olsun."

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