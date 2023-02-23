Mimar Sinan yaptığı her esere deprem önlemi olarak bu parçayı koymuş

Osmanlı İmparatorluğu'nun mimarları arasına ismini Altın harflerle kazıyan Mimar Sinan, camilere koyduğu bir parça ile nasıl hasar olup olmadığını tespit etti. 1490 ile 1588 yılları arasında yaşayan Mimar Sinan Osmanlı İmparatorluğunun bir çok şehrine sayısın eserler kazandırdı. Son deprem de bile Mimar Sinan'ın eserleri dimdik ayakta kaldı. İşte onun içindir ki Koca Sinan denmişti. Mimar Sinan'ın bu eserleri nasıl ayakta kalıyordu. Depremde zarar görüp, görmediği nasıl anlaşılıyor. Genelde caminin içine veya minarenin girişine koyduğu bir parça depremenin zararını ölçüyor.İmam ve müezzinler deprem sonraları o parçayı döndürerek, hasar tespite yapıyordu. Bu parça, depremden sonra döndürülemezse, bina depremde yapısal hasar görmüş demektir...

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