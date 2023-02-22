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  • Mimar Sinan sismik izolatörü Japonlardan 500 yıl önce bulmuş. Üsküdar'daki camide kurduğu sisteme hayran kalacaksınız

Mimar Sinan sismik izolatörü Japonlardan 500 yıl önce bulmuş. Üsküdar'daki camide kurduğu sisteme hayran kalacaksınız

Mimar Sinan’ın eserlerinin depreme nasıl bu kadar dayanıklı olduğunun sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 13:46
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Mimar Sinan’ın depremlere karşı aldığı önlemler belli oldu: Hayran kalacaksınız

Mimar Sinan sismik izolatörü Japonlardan 500 yıl önce bulmuş. Üsküdar'daki camide kurduğu sisteme hayran kalacaksınız
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6 Şubat'ta meydana gelen iki deprem, merkez üssü Kahramanmaraş'ta olmak üzere 11 ilde ciddi bir yıkıma yol açtı. Depremde etkilenen illerde birçok bina ve tarihi yapı yerle bir oldu.  

Kahramanmaraş depremi sonrası, Mimar Sinan’ın asırlardır ayakta kalan yapıları gündem oldu. 

Sinan’ın yapıları, farklı zeminlerde kullanılan temel teknikleri depreme dayanıklılığı açısından önemli bir yere sahip. 

Mimar Sinan'ın camilerin minarelerine zarar gelmemesi ve yıkılmaması için metal kelepçelerle minarelerin temellerini sabitlediği öğrenildi. 

Deprem sonrası gündeme getirilen Mimar Sinan’ın asırlardır dimdik ayakta duran yapılarının sırrı çözüldü. 

ROMA BETONUNDAN 4 KAT DAHA DAYANIKLI HARÇLA DUVARLARI YÜKSELTTİ

Mimar Sinan, Şehzade Camii'nde olduğu gibi Roma betonundan 4 kat daha dayanıklı bir harçla Süleymaniye Camii'nin duvarlarını yükseltti. 

Ancak Şehzade Camii'nin kubbesi 37 m yükseklikteyken Süleymaniye'nin kubbesi 54 m yüksekliğe ulaşacaktır. Sinan, böyle bir büyüklüğün ihtiyaç duyduğu sağlamlığın yapının en küçük birimi duvar örgüsünde saklı olduğunu biliyordur. 

Mimar Sinan, Süleymaniye Camii'ni 180 bin metre küplük bir yapboz gibi inşa eder. Kurşun kenetlerle birbirine bağlanan kesme taşlar olası bir sallantı anında hareket eder ve yığma taştan oluşan dev yapı anti sismik bir davranış gösterir. 

DÖNER SÜTUN

Tokyo'daki gökdelenlerde kullanılan hareketli eklemlerden 500 yıl önce Sinan, depreme karşı dayanıklı bir yapı tasarlar. Fakat Sinan'ın inşa ettiği yapılarda depremlere karşı aldığı tek önlem bu değildir. 

5 ASIRDIR BOZULMADI  

Sinan, statiği kontrol etmek için örnekleri Selçuklu mimarisinde de görülen döner sütunları kullanır. Bu örneklerinden biri 1580'de Üsküdar'da inşa ettiği Şemsi Paşa Camii'nde görülebilir. Bu sütunlar döndüğü sürece binanın statiğinde bozulma yok demektir.

Dönen sütunlar sayesinde binanın statiğinde 5 asırdır bozulma olmadığı görülür.

 

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