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TFF 2.Lig'de oynanan maçların sonuçları

Ligde 16. hafta maçları tamamladı

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 16:38
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İşte TFF 2.Lig'de oynanan maçların toplu sonuçları

TFF 2.Lig'de oynanan maçların sonuçları
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TFF 2. Lig'de 16. hafta müsabakaları tamamlandı.

Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Bayburt Özel İdare-Esenler Erokspor: 0-7

İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2

Anagold 24Erzincanspor-Sivas Belediyespor: 1-1

Isparta 32 Spor-Hes İlaç Afyonspor: 0-0

Şanlıurfaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-0

Tarsus İdmanyurdu-Ankaraspor: 1-2

 

Kırmızı Grup:

1461 Trabzon FK-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 2-1

Adıyaman FK-Uşakspor: 1-0

Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928: 1-1

Bitexen Vanspor-Sarıyer: 1-1

İskenderunspor-Serik Belediyespor: 1-1

Diyarbekirspor-Kırşehir FK: 0-0

Fethiyespor-Pazarspor: 1-0

Weecoins Kırklarelispor-GMG Kastamonuspor: 3-0

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