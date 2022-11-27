TFF 2.Lig'de oynanan maçların sonuçları

TFF 2. Lig'de 16. hafta müsabakaları tamamlandı.
Gruplarda bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Bayburt Özel İdare-Esenler Erokspor: 0-7
İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-2
Anagold 24Erzincanspor-Sivas Belediyespor: 1-1
Isparta 32 Spor-Hes İlaç Afyonspor: 0-0
Şanlıurfaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-0
Tarsus İdmanyurdu-Ankaraspor: 1-2
Kırmızı Grup:
1461 Trabzon FK-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 2-1
Adıyaman FK-Uşakspor: 1-0
Zonguldak Kömürspor-Bucaspor 1928: 1-1
Bitexen Vanspor-Sarıyer: 1-1
İskenderunspor-Serik Belediyespor: 1-1
Diyarbekirspor-Kırşehir FK: 0-0
Fethiyespor-Pazarspor: 1-0
Weecoins Kırklarelispor-GMG Kastamonuspor: 3-0
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