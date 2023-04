İşte Türkiye gerçeği. Ramazan Bayramı öncesi vatandaş ucuz et kuyruğuna akın etti

Ramazan ayının son günleri yaklaşırken Et ve Süt Kurumu’nun önünde vatandaşın 1 kilo ucuz et için kuyrukta bekleyişi devam ediyor. Emekli vatandaş Ayşe Koç, “Sabah saat 7 buçukta çıktım. Asgari ücretten daha düşük maaş alıyorum. Açlığın ne olduğunu biliyor musunuz? Bir şeylere ulaşamamanın ne olduğunu biliyor musunuz? Bu insanlar evlerine belki ayda bir kilo kıymayı ya götürüyor ya götüremiyorlar. Nerede kaldı onur. Aç karına onur olmuyor” diye konuştu.

Bir kilo kıymanın market ve kasaplarda 300 liraya dayanması nedeniyle dar gelirli vatandaşlar Et ve Süt Kurumu’ndan bir kilo ucuz kıyma alabilmek için saatlerce kuyrukta beklemeye devam ediyor. Türkiye Uzay Ajansı’nın yanındaki Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün girişindeki satış noktası önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Vatandaşlar, Et ve Süt Kurumu’ndan kıymayı 119 TL’den, kuşbaşıyı 129 TL’den alabilmek için sabahın erken saatlerinde kuyruğa giriyor.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan emekli vatandaş Ayşe Koç saatlerdir kuyrukta beklediğini dile getirerek şunları söyledi:

“Hiçbirimiz zevkten gelip sabahın beşinde buralarda beklemiyoruz. Bize bunu yaşatanlar düşünsün. İnsanlar sahuru yapıyorlar. Geliyorlar burada sıraya giriyorlar. Alacakları bir kilo et, bir kilo kıyma için. Sabah saat 7 buçukta çıktım. 24 sene bu devlete hizmet yaptım. Üniversite mezunuyum aldığım ücreti söylersem dudağınız uçuklar. Asgari ücretten daha düşük maaş alıyorum. Açlığın ne olduğunu biliyor musunuz? Bir şeylere ulaşamamanın ne olduğunu biliyor musunuz? Bu insanlar evlerine belki ayda bir kilo kıymayı ya götürüyor ya götüremiyorlar. Nerede kaldı onur. Aç karına onur olmuyor.”

“KUYRUKTA, KASLARIMIZ GELİŞİYOR”

Bir vatandaş da imalı bir şekilde, “Çok iyi ucuz veriyor sağ olsun Recep Tayyip Erdoğan. Bundan iyi geçim olur mu? Bundan ucuzu olur mu? Vatandaş çok rahat, rahat ediyoruz bak. Yaşlıyız, iyi spor yapıyoruz kuyrukta, kaslarımız gelişiyor” diye konuştu. Kuyrukta bekleyen bir başka kişi de “Köylerde ne mal, ne insan kaldı. İstanbul’a yığıldı. Boşaldı köyler. Domates eken yok. Salatalık eken yok. Herkes hazır bekliyor” diye konuştu.

“BU BANA MÜSTAHAK DEĞİL”

Emekli olduğunu söyleyen bir başka kişi ise “Köylüye hizmeti götüreceksin. Yolu götüreceksin, ziraatçisini götüreceksin. Hepsini götüreceksin istihdam ettireceksin. Sen ülkenin başına geldiğinde 7 tane gübre fabrikasını satarsan, gübrenin tonunu 18 bin liraya alırsın. 25 bin liraya çiftçi mazot alırsa o tarlayı çiftçi ekemez. Mamak’tan geliyorum. Bu bana müstahak değil” dedi.

“YAZIKLAR OLSUN”

Başka bir vatandaş ise “Yazıklar olsun diyorum, başka da bir şey demiyorum. Halimize acıyorum, vatandaş hak ediyor mu? Yabancılar emekli maaşını alıyor, Avrupa’yı geziyor, biz emekli maaşıyla köye gidemiyoruz” Bunu herkes görsün, duysun da utansınlar” diye konuştu.

“SAHURDA İNSANLAR GELİP SIRAYA GİRİYORLAR”

Sırada bekleyen bir kişi de “İki saati geçti sıradayım. Buraya gelen insanlar dar gelirli. Normal şartlarda kasaba gidip et almakta zorlanan insanlar. Bayram öncesi insanlar buradan et almakta ümit ediyorlar. Sahurda insanlar gelip sıraya giriyorlar. Kalırsa alıyorlar kalmazsa insanlar gidiyorlar” diye konuştu.

“ÇEKTİĞİMİZ ÇİLE NEDİR”

70 yaşındaki bir kadın ise sabah saat 6’da gelerek Et ve Süt Kurumu’nun önünde sıraya girdiklerin belirterek, “Çektiğimiz çile nedir? İnsanların çektiği çileyi anlatmak istiyoruz. Buna neden izin vermiyorlar, neden? Halk görmesin insanlar bir şey anlamasınlar diye” yakındı.