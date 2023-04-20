Togg kuyruğu değil yağmur altında ucuz et kuyruğu. İşte Erdoğan’ın ‘sorun yok’ dediği ekonomi

İzmir’de vatandaşlar ucuz et alabilmek için saatler yağmur altında kuyruk bekledi. Bu görüntü sonrası Erdoğan’ın ‘ekonomi iyi sorun yok’ sözleri akıllara geldi.

Togg kuyruğu değil yağmur altında ucuz et kuyruğu. İşte Erdoğan’ın ‘sorun yok’ dediği ekonomi

TELE1’de yer alan bilgilere göre, derinleşen ekonomik krizin eşiğindeki vatandaşlar gıda enflasyonuna karşı ayakta durmaya çalışıyor. Asgari ücret cebe girmeden eriyip gidiyor. Vatandaşlar, ucuz ürün alabilmek için saatlerce sıra bekliyorlar.

Ancak iktidar ve yakın çevreleri ekonominin iyi gittiğini söylüyor. Erdoğan’da geçtiğimiz günlerde ekonominin iyi olduğunu söyleyip sorun olmadığını vurgulamıştı.

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İzmir’de halk İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halkın Bakkalı’ndan piyasa fiyatlarının altında kıyma alabilmek için saatlerce yağmur altında kuyrukta bekledi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da yağmur altında kuyrukta bekleyen İzmirlilerle karşılaştığını anlattı.

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SELVİ KILIÇDAROĞLU PAYLAŞTI

Selvi Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün çocuklarına sağlıklı ve uygun maddi koşullarda et ürünleri almak için yağmur altında bekleyen İzmirli anneler ile Halkın Kasabı’nda karşılaştım. Hepsinin duygusu yüreğimde. Onları rahatsız etmemek adına ziyaretimi kısa tuttum, hepsiyle sohbet etmeyi çok isterdim” ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN: EKONOMİDE SIKINTI VARMIŞ, YOO

Yağmur altında ucuz et kuyruğunun ardından Erdoğan bu sözleri akıllara geldi. Erdoğan İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada “Ekonomide sıkıntı varmış, yoo. Biz gayet yolumuza devam ediyoruz” demişti.

IMF ile ilişkilerinin bittiğini söyleyen Erdoğan, "Şu anda CHP'nin sözcüsü olan zat, ortağı olan bir ara Hazine'nin başında olan zat, kapalı kapılarda IMF ile pazarlık yaptılar. IMF'den destek almadan bu işi yürütemezmişiz. Niye? Ekonomide sıkıntı varmış, yoo. Biz gayet yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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