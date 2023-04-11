Ankara'nın tam ortasında ucuz kaşar kuyruğu. 'Çıkart telefonunu' diyen ihtiyarlar kuyrukta mısınız?

Bu durum, kaşar fiyatlarının et fiyatlarıyla yarışır hale gelmesine neden oldu. İnsanlar artık et ve süt ürünlerini almakta zorlanırken, ucuzluk kampanyalarını takip etmeye başladılar.

Ankara'da bulunan bir gross market, kaşar fiyatlarını indirime soktuğunu açıkladı ve vatandaşlar da bu fırsattan yararlanmak için akın etti.

Market önünde uzun kuyruklar oluştu ve açılış saatini bekleyen insanlar, ucuz kaşara ulaşmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Bazıları bu yarışta ezilirken, bazıları da alışverişlerini tamamlayarak mutlu bir şekilde marketten ayrıldı.

Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Ancak, ucuzluk kampanyaları ve bunların yol açtığı izdihamlar, maalesef ki sadece geçici çözümler olabilir.

Ekonomik sorunların çözümü için daha kalıcı adımlar atılması gerekiyor.