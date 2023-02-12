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Jesus Brezilya Milli Takımı'na gidecek mi? İlk kez konuştu

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına gelen Jorge Jesus, geleceği hakkında konuştu. Brezilya Milli Takımına gideceği hakkındaki dedikodulara cevap verdi.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 11:40
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Jesus'tan Brezilya açıklaması

Jesus Brezilya Milli Takımı'na gidecek mi? İlk kez konuştu
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Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Jorge Jesus, ligdeki kıyasıya rekabet dışında başka bir şey düşünmüyor.

Sabah'ın haberine göre; Taraftarın çok güvendiği Portekizli teknik adam, bu süreçte sadece sahaya odaklanmak istiyor.
"ÖNCE HEDEFİMİZE ULAŞALIM"
Sarı lacivertli yönetimin geçtiğimiz dönemde sezon sonuna kadar kontratı olan 68 yaşındaki çalıştırıcıya sözleşme uzatma konusundaki fikrini sorduğu ve "Şu anda tek düşündüğüm şey şampiyonluk. Bunun dışında hiçbir konuyla ilgilenmiyorum. O yüzden bana teklifle gelmeyin.

Önce hedefimize ulaşalım. Bulunduğum noktada geleceğimle ilgili herhangi bir plan yapmıyorum" yanıtını aldığı öğrenildi.

MAYIS'A KADAR TEKLİFLERE KAPALI
Dünya Kupası sonrası adı bir ara Brezilya Milli Takımı ile de anılan Jesus'un mayıs ayına kadar kapılarını tekliflere tamamen kapattığı kaydedildi.

Portekiz basını da tecrübeli teknik adamın şu anda sadece Fenerbahçe takımı ile ilgili konuları gündemde tuttuğunu yazdı.
35 MAÇTA 23 GALİBİYET ALDI
Fenerbahçe'nin başında Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda şu ana kadar toplam 35 karşılaşmaya çıkan Jorge Jesus, bunların 23'ünden galip ayrıldı.

7 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Portekizli çalıştırıcının maç başına puan ortalaması 2.17 oldu. F.Bahçe, Süper Lig'de 45 puanla ikinci sırada yer alıyor. 

 

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