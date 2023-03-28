Hırvatlar kazandı. Milliler tornistan yaptı

Maalesef yenildik.

Maalesef boynumuz yine eğik.

Tamam Hırvatistan güçlü.

Tamam Dünya ikincisi.

FİFA sıralamasında yedinci.

İyi de, yeneceksen böyle takımları yeneceksin.

Milli Takımın başında masör olsa Ermenistan'ı zaten yenerdi.

Hırvatistan, Galler gibi takımları yenemezsen Euro 2024'e katılamazsın.

O halde Stefan Kuntz’un görevde kalmasının anlamı ne?

Yazık.

Gerçekten yazık.

Aslında iyi başlamıştık maça.

Ermenistan'daki gibi yalpalamıyorduk.

Pres yapan, baskı kuran, gol arayan ve pozisyon bulan taraftık.

Hırvatların o yıldıran pas trafiğinde yılmayıp, presle kaptığımız toplarla ve hızlı çıkışlarla tehlikeli oluyorduk.

İlk 20 dakikada Cengiz, Kerem ve Orkun ile 3 çok önemli fırsat yakaladık ama son vuruşlarda başarılı olamayınca kaleci Livakoviç'i geçemedik.

Gol atamamızın nedeni bu atakları olgunlaştıramamızdı.

Şuursuz, sabırsız, disiplinsiz, cılızdık.

Soğukkanlı olup, aklımızı kullanmak yerine, gözümüzü karartınca fırsatlar bir bir kaçtı.

"Değerlendirilmeyen fırsat değerini kaybeder" derler.

Öyle oldu.

Rakibimizin son Dünya üçüncüsü olduğunu unutup, savunmayı bir an boş bırakınca olanlar oldu.

İlk 20 dakikada tek bir şutu olmayan Hırvatistan o an kalemize bir geldi, pir geldi.

Perisic'in getirdiği topu ceza alanımızdan uzaklaştıramayınca Kosacic affetmedi: 0-1

Yenik duruma düştükten sonra da görüntümüz aynıydı.

Bir de sahada aklıyla oynayan tek futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu sakatlanınca bilinçsiz kaldık.

Biz bal yapmayan arı misali Hırvat cezaalanında uçuşurken, adamlar 45+4'de 2'nci kez geldi, 2'nci golü atarak döndü. Pasaliç'in kalecimiz Mert'ten dönen şutunu yine Kovacic tamamladı: 0-2

İkinci yarıda görüntü değişmedi.

Aklıyla oynayan Hırvatistan, şuursuz olan bizdik.

Hırvatlar 2-0 önde olmanın avantajıyla oyunu rölantiye alırken, bizim Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz da çaresizlikten tornistan yaptı.

İlk 45'teki bu skor Hırvatistan Teknik Direktörü Dalic'in bizim Stefan Kuntz'a "futbol akılla oynanır" dersi vermesi gibiydi.

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic maçtan önce, "Bursa'nın 3 milyon nüfusu var. Bizim 3.5 milyon. Dünya üçüncüsü olduk. Bu durumu kendinize sormanız gerekiyor." demişti.

Bunu sorması gerekenler Hamit Altıntop ile Stefan Kuntz'dur.

Yaklaşık 2 yıldır 85 milyonluk ülkede başarılı bir milli takım yaratamadılar.