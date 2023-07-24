İşte Türkiye’deki yaşam kalitesi. Sonuçlar korkunç

TÜİK’in yaptığı son araştırmada Türkiye’nin yaşam kalitesi ortaya çıktı. Ortaya çıkan korkunç sonuçlara göre, son bir yılda 15 yaş ve üzeri fertlerin yüzde 69’u hiç kitap okumazken yüzde 85,3’ü ise sinemaya gitmedi.

İşte Türkiye’deki yaşam kalitesi. Sonuçlar korkunç

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 Yaşam Kalitesi Modülü araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

“15 yaş ve üstündeki tüm fertlerin sosyal konulardaki memnuniyet düzeyi ile sosyal faaliyetlere katılım durumlarını” tespit etmek için yapılan araştırmanın sonuçları hiç de iç açıcı değil.

Son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üzeri fertlerin yüzde 85,3’ü sinemaya, yüzde 93,7’si canlı gösteriye, yüzde 92’si kültürel alanlara ve yüzde 94,9’u canlı spor etkinliğine gitmedi.

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların yüzde 23.5’i sinemaya, yüzde 21.9’u canlı gösteriye, yüzde 21’i kültürel alanlara, yüzde 17’si canlı spor etkinliğine gitmedi.

GENÇLER KİTAP OKUMUYOR

Yine son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üzeri fertlerin yüzde 69’unun hiç kitap okumadığı, yüzde 31’nin en az bir kitap okuduğu görüldü.

Yaş gruplarına göre kitap okuma oranlarına bakıldığında son 12 ay içerisinde okul kitapları dışında en çok kitap okuyan yaş grubu yüzde 50,9 ile 15-24 yaş aralığı oldu. En az kitap okuma oranı ise yüzde 14,1 ile 65 yaş ve üstü fertlerde hesaplandı.

Arkadaş veya akrabalarla gerek yüz yüze gerekse uzaktan hiç görüşmeyenlerin çoğunluğunu yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanlar oluşturdu.

Fertlerin yakınları ile evde veya başka bir yerde arkadaşlarıyla vakit geçirme, karşılıklı konuşma veya aktivite yapma (bir araya gelme) sıklığı incelendiğinde yüzde 28,7’sinin akrabalarla, yüzde 37,3’ünün de arkadaşlarla her hafta görüştüğü belirlendi.

Fertlerin akrabaları ile telefon, SMS, internet aracılığıyla (yüz yüze olmayan) görüşme sıklığı en çok olan seçenek yüzde 40,9 ile her hafta olurken arkadaşlarla ise yine her hafta yüzde 44,3 ile en yüksek görüşme sıklığı oranı oldu.

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