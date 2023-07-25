OECD açıkladı Türkiye tüm ülkeleri geride bıraktı. Türkiye sefalette dünya birincisi oldu

OECD’nin ‘’Yüksek Enflasyon Ortamında Temel İhtiyaçları Karşılama Endişesi’’ araştırmasında Türkiye, en çok geçim derdi yaşayan ülkeler sıralamasının başında yer aldı.

OECD açıkladı Türkiye tüm ülkeleri geride bıraktı. Türkiye sefalette dünya birincisi oldu

Editör: Ersoy Özdem

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "yüksek enflasyon ortamında temel ihtiyaçları karşılama endişesi" listesi yayımlandı.

AİLESİNİ GEÇİNDİRMEKTE EN ÇOK ZORLANAN EBEVEYNLER TÜRKİYE’DE

Listeye göre, OECD ülkeleri arasında ailesini geçindirmekte en çok zorlanan ebeveynler Türkiye'de yaşıyor. Araştırmaya göre ailelerin yüzde 70'inden fazlası temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktan endişeli. Türkiye ise, yüzde 47'lik OECD ortalamasının çok üzerinde yer aldı.

OECD'nin yaptığı araştırmaya göre yüksek enflasyon nedeniyle örgüte bağlı ülkelerde yaşayan her 10 aileden 9'u hayat pahalılığı ve fiyat artışlarından endişe duyduğunu belirtti.

TÜRKİYE İLK SIRADA YER ALDI

Türkiye, "temel gıda ürünleri", "konut maliyetleri", "yakıt maliyetleri" ve "borç ödeme/azaltma maliyetlerindeki artış" olmak üzere dört gerekli harcama kategorisinin tamamını karşılayamama konusunda yapılan araştırmada ilk sırada yer aldı.

Araştırmada, Şili ve Meksika'daki ebeveynler, "geçim derdini en çok hissedenler" olarak Türkiye'nin ardından gelerek ilk üç sırayı oluşturdu.

Danimarka, İsviçre ve Almanya'da yaşayan aileler, en az geçim derdi yaşayanlar olarak listenin son sıralarını oluşturdu.

Ailelerin yaklaşık yüzde 47'si gıda, ev harcamaları, yakıt ve borçlardan oluşan temel harcamaları bile karşılayamamaktan endişe duyduklarını belirtti.

Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 33'ü, olası bir ekonomik bunalımda kendi hükümetlerinin yapacağı yardımın yeterli olacağını düşündüğünü ve ekonomik zorlukları aşmada arkadaşları ile ailelerine daha fazla güvendiklerini ifade etti.

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