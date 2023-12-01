İşte uyutan besinler

Uykusuzluk çekenlerin dikkatine. Bu besinleri tüketenler uykusuzluk çekmiyor...

Hatice Özen KAYNAK: Haber Merkezi
İşte uyutan besinler

Özellikle gençlerde görülen uyku sorunu hayatlarını olumsuz etkiliyor. Kış aylarında yaşanan uykusuzluk hastalığa da davetiye çıkartıyor. İyi ve doğru beslenme, bu sorunları çözmenin en önemli aşaması. Balkabağı bu sorunların çözümünde üst sıralarda yer alıyor.

Balkabağı birçok hastalığa karşı vücudu tahmin edemediğimiz derecede koruyor. Çok yüksek A vitaminine sahip olan sebze uykusuzluk, hastalık, iltihaplanma gibi sağlık sorunlarını önler. Aynı zamanda da libidoyu arttırıcı etkisi vardır. Adeta bir şifa deposu olan bal kabağının faydalarını sizler için hazırladık...

UYKUSUZLUĞA İYİ GELİYOR

Balkabağı uykusuzluk sorununu çözmede en etkili besinlerden biri. Çağın hastalığı olan uykusuzluk milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkiliyor. Hem günlük yaşamı hem de iş hayatını oldukça zorlayan bu sorun düzenli ve iyi beslenmeyle aşılabilir hale geldi. Özellikle bal kabağı uykusuzluk için önerilen sebzelerin başında geliyor. Yüksek lif ve potasyum içermesi nedeniyle vücudu rahatlatıp uykuya yardımcı oluyor.

YÜKSEK POTASYUM VE LİF

Balkabağından da ihtiyacınız olan potasyumu alabilirsiniz. Bu da kan basıncı seviyelerinin düşmesine yardımcı olabilir. Kalp hastalığı ve felç riskini azaltmaya yardımcı olur.
Potasyum açısından zengin bir diyet, böbreklerin fazla sodyum salgılamasına neden olarak, hipertansiyonu olan veya hipertansiyon riski taşıyanlarda kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

KANSERLE SAVAŞTA MÜKEMMEL

Kabak çekirdeğinin mide, meme, akciğer, kolon ve prostat kanserleri dahil pek çok kanser tipine yakalanma riskini düşürme etkisi bilinmekte.

Parlak turuncu rengi, balkabağının özellikle yararlı bir fitonütrient olan karotenden zengin olduğunu gösterir. Karoten vücutta A vitaminine dönüşür. Kanserin önlenmesin yanında ve yaşlanmayla ilişkili pek çok hastalığı önleme kapasitesine sahiptir.

Balkabağı, serotonin üretiminin artmasına duygu durumunun iyileşmesine ve depresyonun azaltılmasına da yardımcı oluyor.100 gramında sadece 26 kalori bulunan bal kabağının posadan oldukça zengin olması uzun süre tokluk sağlar, gereksiz enerji alımının önüne geçer ve kilo verme sürecinde destek olur.

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