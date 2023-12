Öfkeyi engelleyen besinler ortaya çıktı

Öfke kontrolü sağlamak için bazı besinlerin faydası olduğunu biliyor muydunuz? İşte sizi daha kolay öfkelendiren beslenme alışkanlıkları ve bunları önlemek için tüketebileceğiniz besinler:

KARBONHİDRAT KISITLAMASI

Düşük karbonhidratlı beslenmek, sinir sisteminin işleyişi için gerekli olan B vitaminlerinin alımını azaltır. Ayrıca, vücutta proteinlerin enerji kaynağı olarak kullanılması, kandaki keton cisimlerinin yükselmesine neden olur. Bu iki durum da depresyon ve öfke riskini artıran faktörlerdir.

SU TÜKETİMİNİ İHMAL ETMEK

Gün boyunca yeterli su içmemek ve vücuttan kaybedilen sıvıyı yerine koymamak, sizi daha stresli ve gergin yapar. Vücudunuzun susuz kaldığını, idrarınızın rengine bakarak anlayabilirsiniz. Eğer idrarınız açık sarı renkte değilse, daha fazla su içmeniz gerektiğini gösterir.

ÖĞÜN ATLAMAK

Gün içinde dört saatten fazla aç kalmak, kan şekerinin düşmesine ve dolayısıyla gerginlik seviyenizin artmasına neden olur. Özellikle kan şekeri düşüklüğü olan kişilerde, bu durum şiddetli öfke nöbetlerine yol açabilir. Gün içinde üç ana öğün ve 1-2 ara öğün atlamadan yemelisiniz.

ÖFKENİZİ DİNDİRECEK DÖRT BESİN

Balık

Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan balık, sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Ayrıca, omega-3 alımı yüksek olan kişilerin depresyona girmesi ve öfkelenmesi daha az görülür. Haftada 2-3 kez balık yemek, kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur.

Yer fıstığı

Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin salgılanmasını artıran triptofan içeren yer fıstığı, öfke kontrolüne destek olan bir başka besindir. Tuzsuz olanını seçmeye özen gösterin ve yüksek kalorili olduğu için fazla tüketmeyin.

Kivi

Şehir hayatının getirdiği stres, vücudunuzda serbest radikallerin birikmesine neden olur. Bu da sizi daha kolay öfkelendirir. Bu yüzden, antioksidan özelliği ile vücudunuzu temizleyen C vitamininden zengin besinleri yeterli miktarda almalısınız. Kivi, C vitamininin en iyi kaynaklarından biridir. Bir adet kivi, günlük C vitamini ihtiyacınızın %80’ini karşılar.

Kabak Çekirdeği

Yüksek miktarda magnezyum içeren kabak çekirdeği, kaslarınızın rahatlamasına ve gevşemenize yardımcı olur. Günde 1 avuç kabak çekirdeği yemek, öfkenizi yönetmenize ve daha sakin olmanıza yardımcı olur.